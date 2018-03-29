​«ЮИТ Казань» покусился на угодья императора 

В «Казанской Ривьере» состоялась презентация концепции проекта нового поколения ЖК Taloni, застройкой которого займется ООО «ЮИТ Казань», «дочка» финского концерна YIT. По настояниям экологов площадь территории элитного жилого комплекса будет сокращена на 0,78 гектара и составит 4,4 гектара. Однако, как заверил гендиректор «ЮИТ Казань» Владимир Сорокин, количество квартир от этого не уменьшится. Потому что этажность жилых домов увеличится. Финскими на пресс-конференции оказались только корни «ЮИТ Казань» да справочник путешественника «Увлекательная Финляндия» с тепло одетой девочкой типично скандинавской внешности, обнимающейся с двумя хаски на обложке. Книжками с красивыми картинками снабдили всех аккредитованных журналистов, а вот мужчинам и женщинам из последнего ряда путеводителей по стране Суоми не дали. Из чего можно было сделать вывод, что это — те самые активисты из числа местных жителей, протестующих против вырубки рощи на улице Гаврилова, которые на удачу пришли на пресс-конференцию в «Казанской Ривьере». Они не особенно надеялись на то, что их туда пустят, но — пустили. Это было ошибкой организаторов брифинга. Вместо эффектной и радостной презентации суперсовременного и суперэкологичного проекта нового жилого квартала получилось нечто совершенно противоположное. Не спасли даже усаженные в два первых ряда клакеры, надо и не надо взрывавшиеся аплодисментами после каждого выступления Владимира Сорокина, гендиректора ООО «ЮИТ Казань» и владельца участка земли площадью 4,4 гектара в прибрежной полосе реки Казанки. Едва прозвучали сладкие речи о благоустройстве прилегающей к шести будущим жилым домам территории, соблюдении всех и всяческих экологических требований и обещания сохранить свободный доступ к тому зеленому островку, который останется от нынешней рощи на улице Гаврилова, как на главу «ЮИТ Казань» посыпались неудобные вопросы. Причем из уст местных жителей они звучали едва ли не чаще, чем от многократно превосходивших их по численности представителей СМИ. — До сих пор мы очень плотно работаем с экологами, которые изучали данную территорию по разным направлениям, и в том, каким будет итоговое решение, пока не уверены, — дипломатично заявил Владимир Сорокин. А все вопросы по поводу разрушения зеленого каркаса Ново-Савиновского района Казани и истребления краснокнижных представителей фауны и флоры переадресовал городским властям. По его словам, на «зеленом совете», который состоялся в комитете внешнего благоустройства исполкома в прошлую пятницу, звучали самые разные мнения. Но в итоге было принято решение одобрить строительство ЖК Taloni, который будет состоять из шести жилых домов разной степени этажности и двух социальных объектов, одним из которых станет частный детский сад. Отвечая на вопрос корреспондента «МК-Поволжье», готов ли «ЮИТ Казань» приступить к вырубке рощи на Гаврилова еще до начала ЧМ-2018, Владимир Сорокин отметил, что работы должны начаться уже во втором квартале нынешнего года. По окончании пресс-конференции мы пообщались с пришедшими на нее местными жителями, общее мнение которых выразил Рафаэль Шакиров, который возглавляет региональное отделение «Народного контроля». — Люди готовы идти до конца, вплоть до того, чтобы лечь под трактор, — заявил он. — Но мы все еще надеемся на цивилизованное решение вопроса. Мы встречались с депутатами Госдумы РФ от Татарстана и депутатами Госсовета РТ, и они обещали нас поддержать. О том, каким именно видам животных из Красной книги РФ угрожает строительство ЖК Taloni, рассказала эколог из КФУ Надежда Асанова, принимавшая участие в том самом «зеленом совете» в мэрии, о котором говорил Владимир Сорокин. — Единственное пока животное из Красной книги РФ, которое найдено на территории Казани, это стрекоза дозорщик-император, являющаяся самой крупной стрекозой России. Первое место ее обитания в Татарстане — это озеро Лебяжье, а второе — здесь. На участках, где более часто расположены деревья и кустарники, они жить не могут. Поскольку ежедневно облетают свободную территорию площадью в два квадратных километра. Евгений Аксенов.