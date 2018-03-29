«Вузам нужна свежая кровь». Как немец борется за российское образование

Появление Йорна Хезе в стенах Орловского государственного университета имени Тургенева разнообразило жизнь вуза с первых дней. Во-первых, нечасто в провинциальные вузы добровольно приезжают учиться европейцы. Во-вторых, Йорн — 47-летний немец с дипломом Подстамского университета и опытом работы в лондонском парламенте. В-третьих, еще ни один орловский студент не решался на то, чтобы поставить на стол проректора банку с клопами. Причем не в качестве шутки, а в открытой борьбе за свои права.

Йорн рассказал «АиФ-Черноземье» , с чем ему пришлось столкнуться и бороться в орловском вузе и, главное — зачем он это делает.

Добро пожаловать в Россию

Йорн Хезе учился на юриста в престижном немецком вузе, получил диплом в Школе гостиничного менеджмента Лозанны, объездил полмира, работал в лондонском парламенте и стажировался в отеле в Дубаи. А после 40 взял и переехал в Россию. Причем проехал мимо красот Петербурга и огней Москвы и вышел на железнодорожной станции Орла. Здесь он некоторые время жил в деревне, а потом поступил на экономический факультет Орловского государственного университета и поселился в вузовское общежитие. Фотографиями условий, в которых пришлось жить ему и еще десяткам иностранных студентов, Йорн поделился в соцсетях. А потом засучил рукава и принялся в одиночку обустраивать новое жилище. Сначала позаботился о своей комнате, потом передружился с соседями и облагородил еще и их пространство.

«В общежитии у нас политика открытых дверей. Я не мог проходить мимо и игнорировать состояние комнат моих друзей. Я сел в машину, поехал в Москву, купил семь матрацев и привез их своих друзьям в Орел, — рассказывает Йорн. — В туалетах в нарушении всех норм защиты окружающей среды без остановки текла вода. Это противоречит моим убеждениям, поэтому я купил новую систему слива, чтобы починить его. На всех этажах стены в плесени и грибке. Я думал: «Господи, откуда она берется?» Оказалось, ванна была сломана, а пластиковые трубы все в дырах. Я спросил у своих друзей: «Почему вы не обратитесь к администрации?» «Мы обратились, — ответили они. — Это бессмысленно. Они ничего не делают». Но ведь должны быть средства в бюджете, предназначенные для ремонта этого всего. И если ремонт не делается, возникает вопрос, куда деваются все эти деньги?»

На мелочи вроде занавесок, смесителей для ванных комнат и кухни, лампочек в темный коридор Йорн потратил около 30 тысяч рублей.

«Это же базовые требования безопасности! На лестницах должен быть свет все время. А вдруг пожар? Я слышал, что произошло в Кемерово . Много людей писали мне об этом, что всему виной система, неквалифицированные сотрудники на местах, взятки. Никто не относится серьезно к этим вещам».

За три года жизни в общежитии Йорн не припомнил ни одного пожарного учения. Зато в его маленькой комнате висели целых два датчика дыма.

«Такое ощущение, что деньги тратят спонтанно, бессистемно, без плана. Роспотребнадзор признал, что в общежитии нарушают санитарно-гигиеническое законодательство. У меня есть все документы. И тем не менее те люди, которые виновны в сложившейся ситуации, все еще на своих местах. Они должны быть уволены за небрежность и некомпетентность и заменены другими людьми. Невероятно!» — честно удивляется немец.

«В 2017 году университетом было потрачено более пять миллионов рублей на содержание общежитий, в том числе, на текущий ремонт порядка трех миллионов рублей. Ремонт общежитий проводится в порядке очередности, — прокомментировали в Орловском госуниверситете. — В июне 2017 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области проводилась проверка в отношении ОГУ имени И. С. Тургенева в общежитии, расположенном по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д.29а. По итогам проверки были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Виновное должностное лицо университета привлечено к административной ответственности».

Битва в одиночку

Резонно возмутившись происходящему, немец отправился в администрацию вуза. Там ему лишь сказали, что в 2008 году его общежитие было объявлено «Лучшей реализацией социально-значимых программ». Не помог даже весомый довод в виде банки с клопами из общаги, который Йорн принес показать одному из проректоров. Тогда немец решил идти на Москву. Смело зайдя в здание Министерства образования на Тверской, он потребовал встречи с чиновником, отвечающим за беспредел в вузе, но ему сказали, что это нарушает субординацию.

«Люди все время спрашивают меня, почему я поехал в Россию. Я подумал, что мне очень понравится жить здесь в деревне, — говорит Йорн. — Место, где я жил в Германии, очень комфортное. Но не так сложно достичь такого же уровня комфорта в России. Надо только начать делать это. Я уже отправил второе письмо в Минобразования. В конце мая прошлого года было общее собрание жильцов общежития, на котором было объявлено, что летом в крыле для иностранцев пройдет капитальный ремонт. Я подумал: «Вау! Меня услышали!» Но ни летом, ни в сентябре никакой ремонт не начался. Все осталось также как раньше. Это ужасно меня злит. Я рисковал многим, меня даже отчислили, но ничего не произошло».

История с отчислением Йорна случилась в 2016 году и разрешилась только в этом марте. В середине октября он решил перевестись с экономфака на факультет иностранных языков, но из-за путаницы с документами так и не был официально зачислен. Вскрылось это через несколько месяцев. Соответственно занятия на экономическом он не посещал, за что и был отчислен. Свое право учиться немец отстаивал в суде и даже добился своего — его восстановили.

«Хезе Йорн Гералд был отчислен из ОГУ им. И. С. Тургенева в связи с невыполнением обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана, — рассказали «АиФ-Черноземье» в вузе. — За время обучения на втором курсе Института экономики и управления Хезе Йорн пропустил подавляющее большинство занятий (более 50% в 1-м семестре 2016/2017 учебного года, все учебные занятия во втором семестре 2016/2017 учебного года). В сентябре-октябре Йорн посещал занятия в Институте экономики и управления (правда, не все занятия). Данные обстоятельства подтверждаются журналом учебных занятий. Кроме того, данный факт Йорном не оспаривался. На промежуточные аттестации (зачеты, экзамены), на предусмотренные графиком ликвидации академических задолженностей пересдачи Хезе Й. также не являлся. Процедура перевода с одного факультета на другой не является основанием для освобождения от выполнения обязанности по добросовестному освоению образовательной программы на другом факультете (институте). Руководствуясь нормами закона и своими локальными актами, университет отчислил Хезе Йорна Гералда из университета. Заводской районный суд Орла посчитал причины пропуска занятий уважительными, признал приказ об отчислении незаконным и восстановил Хезе Й. в университете».

По словам Йорна, на экономическом факультете утверждали, что все это время немец учился у них, представляя в качестве доказательств журнал посещений и даже реферат, якобы написанный им самим. Хезе прямо сказал судье, что это не его работа. Он даже обратился по этому поводу в полицию и прокуратуру , но делу не дали ход. Все это время никто в университете — ни преподаватели, ни студенты — открыто не поддерживали Йорна, боясь возможных последствий. Он написал полусотне студентов, призывая их выступить в суде в качестве свидетелей, но никто так и не пришел — побоялись встретиться в зале суде с ректоратом. Зато об истории узнали журналисты.

«После публикации материалов было очень много комментариев в интернете. Я прочитал 4-5 тысяч комментариев, сотни сообщений. «То, что ты описываешь, — это проблема всей страны», говорили люди. Как мы можем изменить это? Как мы можем заставить людей изменить свое поведение, а университеты и министерства инвестировать туда, куда они должны инвестировать? Я бы так хотел иметь возможность проконтролировать каждую копейку, которую они тратят. Я хочу видеть чеки, я хочу видеть, как каждая очередная покупка занимает свое законное место и используется», — мечтает немец.

«Любой начальник — не бог»

Но, кажется, больше всего Йорна заботят не собственные беды и плесень в общежитии, а ситуация, сложившаяся в высшем образовании в целом.

«Почему у нас нет никаких наглядных материалов и пособий на лекциях? Это стандартная вещь. Ты заходишь в аудиторию, у профессора на столе пачка листов с сегодняшней темой или темами на неделю с кратким описанием и вопросами. Так студенты знают, какую тему им предстоит разобрать, и могут подготовиться. В орловском вузе мне сказали шокирующую ведь: «Лучшие студенты едут в Москву, вторые по успеваемости — в Санкт-Петербург, а остальные остаются здесь — и то только ради диплома». Как можно, думая так, формировать будущее поколение и поднимать его на новый уровень? Я был в шоке. В моей группе из тридцати человек было минимум 5-6 очень умных русских студентов. Они бы достигли намного большего, если бы кто-нибудь старался помочь им подняться. Это невероятное преступление — рушить будущее детей».

По словам немца, вопросы об отсутствии наглядного материала он задавал и некоторым преподавателем. В устном разговоре те сказали студенту, что не могут постоянно распечатывать документы, потому что им не разрешено часто заказывать картриджи на факультетские принтеры. По мнению Йорна, вузам нужно наладить обмен преподавателями, приглашать профессоров из других городов и стран, чтобы заинтересовывать студентов, не давать им заскучать и расслабиться.

«Я сидел в классе, зашел преподаватель и спросил: «Чего вы хотите? Знаний или диплом?» И все ответили: «Диплом». Вузам нужна свежая кровь, — заключает немец. Он готовится к новой поездке в Минобрнауки, чтобы поделиться своими мыслями с чиновниками. — Любой начальник — не бог. Это обычный человек на определенной позиции. Если он делает хорошую работу, отлично. Если он не работает так, как нужно, кто-нибудь другой займет его место. Вы, русские, тоже должны это понимать».

Думайте о последствиях

Обучаясь на экономическом факультете, Йорн хотел готовил научную работу, в которой сравнивал стандарты жизни европейцев и американцев с русскими. Работа получилось объемной, но все различия можно изложить научным языком.

«Можно собрать воедино данные статистики, таблицы, графики, но результат работы не будет представлять научную ценность, потому что нет смысла в сравнении сладости американского ананаса со вкусом европейской белокочанной капусты или с размером российского подсолнухов», — так начинался реферат Йорна.

«Я поездил по всей России — от Санкт-Петербурга до Владивостока , через Кисловодск , Адлер, Сочи Анапу . У русских очень грустные лица. Я думал, неужели ваша жизнь настолько тяжела, что вы не можете улыбнуться и расслабиться? Но как только ты находишь ключ к их сердцу, тебя сносит волной их доброты и гостеприимства, — говорит мне орловский студент. — Немцы говорят: «Когда русские накрывают на стол, на нем нет места даже для вилки». Это правда. Вы же не можешь съесть все это! Я однажды удивил гостей, накрыв стол на свой день рождения. Я приготовил достаточное количество еды на шесть человек. Не осталось никаких объедков и еды в холодильнике. Я не спонтанный человек. Я думаю о последствиях. Вы же проведете три дня на кухне, приготовите 85 блинчиков, которые вы не съедите, они пропадут и вы их выкинете».

Особенно поразило немца отношение русских к собственной земле.

«В моем путешествии по России мы ни разу не выкинули даже обрывка бумаги. Мы все аккуратно складывали в мешки, а потом выбрасывали в контейнер. Мы нашли потрясающий уголок природы с прудом. И я был шокирован тем количеством мусора, который там валялся. Вы едете так далеко, чтобы насладиться природой, порыбачить или искупаться. Почему нужно самим портить это место? Ведь так просто держать его в чистоте! Я не понимаю этого. В 2010 году на эти цели в России потратили 372 миллиона рублей. А в Германии потратили в сотню раз больше. Потому что это заложено в образовании, в головах людей. Защита окружающей среды — это то, чему должны учить в школе и в семье».

Однако, считает Йорн, всю ситуацию можно поправить, если засучить рукава и взяться за дело.

«Свет есть в конце каждого туннеля. Нужно только продолжать двигаться», — говорит позитивный немец.