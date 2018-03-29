Весь мир подает на Apple в суд за намеренное замедление старых айфонов 

В настоящий момент против Apple подано 60 исков. Корпорацию обвиняют в том, что она таким образом заставляет людей покупать новые модели, хотя старые могли бы прослужить еще некоторое время, пишет The Wall Street Journal. Истцы требуют компенсаций, бесплатной замены аккумуляторов их айфонов, а также проведения от Apple прозрачной рекламной кампании. Ранее Apple признала, что внесла изменения в операционную систему iOS, но только для того, чтобы айфоны не отключались от нехватки энергии в холодную погоду. Установленные в старых моделях аккумуляторы со временем сильно теряют мощность.