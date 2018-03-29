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Какого числа в 2018 году православная и католическая Пасха?
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Какого числа в 2018 году православная и католическая Пасха? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Как правило, православные и католики отмечают Светлую Пасху в разные дни.
Как правило, православные и католики отмечают Светлую Пасху в разные дни.
Так, в 2018 году православные верующие празднуют Пасху 8 апреля, а католики — на неделю раньше — 1 апреля.
Несовпадение дат связано с тем, что православные люди живут по юлианскому календарю, а католики — по григорианскому. А разница между этими календарями 13 дней.
Однако даты, на которые выпадает Воскресение Христово определяется ещё и фазами небесных светил — Солнца и Луны, поэтому расхождения бывают разными: и неделя, и две.
Иногда православная и католическая Пасхи совпадают: так, например, было в 2017 году, 16 апреля.
В среднем такое событие происходит два-три раза в десять лет.
В следующий раз совместное празднование Воскресения Христова православной и католической церквями выпадет в 2025-м и 2028-м годах.
В 2019 году на православной земле Пасху встретят 28 апреля, на католической — 21 числа.
Добавим, что со Светлым Христовым Воскресением завершается Великий пост.
А накануне — 7 апреля, православных ждёт ещё один великий праздник — Благовещение. Католики и протестанты уже отметили его 25 марта.
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