Какого числа в 2018 году православная и католическая Пасха?

Как правило, православные и католики отмечают Светлую Пасху в разные дни.

Как правило, православные и католики отмечают Светлую Пасху в разные дни.

Так, в 2018 году православные верующие празднуют Пасху 8 апреля, а католики — на неделю раньше — 1 апреля.

Несовпадение дат связано с тем, что православные люди живут по юлианскому календарю, а католики — по григорианскому. А разница между этими календарями 13 дней.

Однако даты, на которые выпадает Воскресение Христово определяется ещё и фазами небесных светил — Солнца и Луны, поэтому расхождения бывают разными: и неделя, и две.

Иногда православная и католическая Пасхи совпадают: так, например, было в 2017 году, 16 апреля.

В среднем такое событие происходит два-три раза в десять лет.

В следующий раз совместное празднование Воскресения Христова православной и католической церквями выпадет в 2025-м и 2028-м годах.

В 2019 году на православной земле Пасху встретят 28 апреля, на католической — 21 числа.

Добавим, что со Светлым Христовым Воскресением завершается Великий пост.

А накануне — 7 апреля, православных ждёт ещё один великий праздник — Благовещение. Католики и протестанты уже отметили его 25 марта.