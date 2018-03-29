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Ростовчане утонут в «Море подарков»
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Ростовчане утонут в «Море подарков» 

Южный автомобиль 2 часа назад
Фото: Южный автомобиль
В Ростове-на-Дону 1 апреля состоится фестиваль «Море подарков». Организатором мероприятия выступает ростовский филиал автоклуба Drive2. Во время фестиваля любой желающий сможет получить от партнеров мероприятия бесплатный подарок или купить для себя или своих близких что-то полезное со скидкой от 50%. Минимаьная цена товаров составляет 5000 рублей и выше. Только на фестивале подарков вы сможете приобрести их за полцены. На празднике можно не только получить подарки, но и посмотреть незабываемое бармен-шоу, послушать кавер-группу Making Fashion. Кроме того, Гостей фестиваля «Море подарков» ждет аккордеон-шоу Виталия Кирнова, кино-шоу «Зеленка», модный показ одежды, SPL-шоу, жгучие девушки-гонщицы клуба BOSS, фотосессии с мотоциклами Harley-Davidson и ретро-автомобилями. Ведущая концерта Мальвина Семынина, хэдлайнером фестиваля станет группа «Энерджайз». Для самых маленьких будут работать батуты и аниматоры. Такого мероприятия в Ростове еще не было.
Мероприятие состоится по адресу Аксайский проспект 19 (площадка автосалона Fresh Auto), начало в 11:00.
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