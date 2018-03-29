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Банду контрабандистов-табачников разоблачили в Молдове
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Банду контрабандистов-табачников разоблачили в Молдове 

Мир24 2 часа назад
В Молдове пресекли деятельность международной преступной группировки. Она занималась нелегальным производством и сбытом табачной продукции, передает телеканал «МИР 24».
По данным следствия, было изъято продукции на сумму свыше 25 миллионов евро. Задержаны 12 человек. Среди них пят граждан Республики Молдова. Ранее они работали инженерами и механиками на Кишиневском табачном заводе.
«Цель преступной группировки заключалась в отправке специалистов из Молдовы заграницу для дальнейшей организации подпольных фабрик по производству сигарет на территории Украины и Польши. Далее они намеревались реализовывать продукцию в Скандинавии, Франции и других странах Евросоюза», — сообщил глава национального инспектората по расследованиям Республики Молдова Ион Якимов.
Членам преступной группировки грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Судить их будут по трем статьям: за незаконное производство и сбыт табачной продукции, а также за хранение наркотиков и оружия.
Напомним, что год назад аналогичное преступление раскрыла и таможня Беларуси. В марте 2017-го была задержана группа из 12 человек, которые организовали контрабанду сигарет в ЕС. Участники группы за полтора года незаконно переправили по железной дороге в Латвию свыше 39 тысяч пачек белорусских сигарет на общую сумму более 37 тысяч рублей. Контрабандисты на ходу запрыгивали в вагоны с углем, закапывали коробки с сигаретами, а потом покидали состав.
Отметим, что Евросоюз оценивает потери от контрабанды сигарет из разных стран в 10 миллиардов евро в год.
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