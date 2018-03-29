В Вологде открылось предприятие по производству препаратов с наночастицами серебра

Новое предприятие «Аргентех» уже завершило процесс лабораторных испытаний и сертификации. Вскоре в Вологде стартует производство антисептического тоника для лица и тела человека и гигиенического средства для животных на основе нанотехнологий в промышленных масштабах. Мэр Вологды Сергей Воропанов и представители Вологодской торгово-промышленной палаты посетили производство и оценили уникальную продукцию.

На тонну готового концентрата приходится 50 граммов серебра. Чистый коллоидный раствор получают физическим способом — путем разряда и микровзрыва. Благодаря этому получается уникальный препарат, который не содержит токсичных солей наносеребра, наличие которых неизбежно при использовании химического метода. Полученный раствор ускоряет заживление ран, в том числе после операций, уменьшает зуд и раздражение, улучшает внешний вид кожи и слизистых и при этом, по словам экспертов, не вызывает аллергических реакций. Продукция не имеет аналогов на территории России и европейских стран.

«Технология была разработана для нужд промышленности и оборонного комплекса. Однако сфера применения раствора оказалась гораздо шире. Идея применить технологию в других областях возникла, когда у одного из сотрудников промлаборатории заболел глаз, и он решил попробовать полечить его раствором наносеребра. Эксперимент удался, и эти вызвало у нас интерес. В своей клинике мы попробовали спасти зрение нескольким безнадежным пациентам, которые имели травматические или язвенные поражения глаз — и это у нас получилось», — рассказал генеральный директор компании «Лаборатория Аргентум» Владимир Лапочкин.

Разработчики являются членами Клуба деловых людей Вологодского землячества в Москве . Поэтому новаторские идеи стремятся воплотить в родном регионе. В помещениях общей площадью чуть более 80 кв. м оборудована зона производства и контроля, розлива и упаковки, склады тары и готовой продукции.

Белоруссию. В штате компании чуть более десятка специалистов с химическим и медицинским образованием. За смену производится до 150 литров концентрата. Пробные партии продукции оценили в ряде зарубежных стран. Также концентрат с наночастицами серебра планируют поставлять в Москву, Татарстан

«К сотрудничеству планируем подключить также производства Череповца — ожоговый центр «Северстали» компанию «Фосагро» , где разработка может быть применена. Перспективным также считаем взаимодействие с авиакомпаниями», — рассказала президент Вологодской торгово-промышленной палаты Галина Телегина.

Разработка, лабораторные испытания и регистрация изобретения заняли порядка четырех лет. Интеллектуальная собственность защищена, а в прошлом году предприятие появилось в городском реестре промышленных площадок.

«Сегодня Вологда ассоциируется, в основном, с машиностроительной отраслью, пришло время заявить о себе и в сфере высоких технологий. Причем это не только научные разработки на бумаге, но и внедренные в производство технологии. Продукция компании может стать еще одним вологодским брендом, который обретет мировую известность. Существенным будет и вклад в городскую экономику благодаря отчислениям в бюджет и за счет создания рабочих мест. С нашей стороны мы окажем предприятию необходимую поддержку, чтобы наладить работу с аптечными сетями, косметическими салонами и со сферой социального обслуживания. Успех обеспечен и в плане импортозамещения — продукт конкурентоспособен, он намного дешевле зарубежных аналогов», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В ближайшем будущем разработчики планируют зарегистрировать марку в Европе как косметологическое средство, а в России — как медицинский препарат. Также предполагается расширение линейки средств на основе концентрата: влажные салфетки, лечебно-промышленный гигиенический крем и т. д.