В Вологде начали производить уникальный концентрат наносеребра для косметологии и ветеринарии

Антисептический тоник для лица и тела человека и гигиеническое средство для животных на основе нанотехнологий выпускает предприятие «Аргентех». Компания завершила процесс лабораторных испытаний и сертификации и переходит на промышленные масштабы производства. Осмотрели производственную площадку и оценили уникальную продукцию Мэр Вологды Сергей Воропанов и представители Вологодской торгово-промышленной палаты.

Концентрированный раствор с наночастицами серебра предназначен для обработки кожи и слизистых человека и животных, он позволяет значительно ускорить заживление ран, в том числе после операций, уменьшает зуд и раздражение, улучшает внешний вид и качество покровов. При этом, по словам экспертов, не вызывает аллергических реакций.

Продукт не имеет аналогов на территории России и европейских стран. Для его производства используют только два компонента — специально подготовленную воду и серебро высшей пробы в слитках, которое закупают в банке.

Принципиальное отличие препарата для нужд ветеринарии и косметологии — в подготовке воды. На тонну готового концентрата уходит 50 граммов серебра, весь процесс происходит за стеклом — в металлических шкафах, «начинка» которых — отдельное изобретение, защищенное патентом. Идеально чистый коллоидный раствор получают физическим способом — путем разряда и микровзрыва, и этим обусловлена его уникальность. Он не содержит токсичных солей наносеребра, наличие которых неизбежно при использовании химического метода.

Отечественную технологию для нужд промышленности и оборонного комплекса разработал профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой радиоэлектроники одного из российских вузов Владимир Слепцов . Однако сфера применения раствора оказалась гораздо шире — полезные свойства оценили ученые-офтальмологи, которые практикуют в частных клиниках Москвы

«Идея применить технологию в других областях возникла, когда у одного из сотрудников промлаборатории заболел глаз, и он решил попробовать полечить его раствором наносеребра. Эксперимент удался, и эти вызвало у нас интерес. В своей клинике мы попробовали спасти зрение нескольким безнадежным пациентам, которые имели травматические или язвенные поражения глаз — и это у нас получилось», — рассказал генеральный директор компании «Лаборатория Аргентум» Владимир Лапочкин.

Разработчики, наряду с крупнейшими учеными, бизнесменами и руководителями госкорпораций, входят в Клуб деловых людей Вологодского землячества в Москве. Поэтому новаторские идеи стремятся воплотить в родном регионе.

В отремонтированных помещениях общей площадью чуть более 80 «квадратов» оборудовали зону производства и контроля, розлива и упаковки, склады тары и готовой продукции. Раствор производят на трех установках, процессами управляет инженер-электронщик, лаборанты контролируют качество.

Чехии и Всего в штате компании чуть более десятка специалистов с химическим и медицинским образованием. За смену смогут вырабатывать 150 литров концентрата. Сейчас, чтобы обеспечить спрос, этого хватает, но резервы для увеличения объемов производства есть. В их числе — введение сменного графика работы, автоматизация процессов розлива и упаковки, которые сейчас выполняются вручную. Поставки будут в Москву, Татарстан Белоруссию . Также пробники продукции уже оценили в Сирии Саудовской Аравии , Арабских Эмиратах, Индии, ЮАР США . В планах — освоение вологодского рынка.

«При Торгово-промышленной палате есть Ассоциация красоты, куда входят все косметические салоны. Компания приобрела членство в ТПП, чтобы продукт можно было продвигать на территории региона. К сотрудничеству подключаем производства Череповца — ожоговый центр «Северстали» компанию «Фосагро» , где разработка может быть применена. Перспективным также считаем взаимодействие с авиакомпаниями», — рассказала президент Вологодской торгово-промышленной палаты Галина Телегина.

На разработку, серьезные лабораторные испытания и регистрацию изобретения ушло почти четыре года — нанопродукция подлежит строгой сертификации в госорганах. Интеллектуальная собственность тоже полностью защищена. В прошлом году предприятие появилось в городском «реестре» промышленных площадок.

«Сегодня Вологда ассоциируется, в основном, с машиностроительной отраслью, пришло время заявить о себе и в сфере высоких технологий. Причем, это уже не только научные разработки на бумаге, но и внедренные в производство технологии. Продукция компании может стать еще одним вологодским брендом, который обретет мировую известность. Существенным будет и вклад в городскую экономику благодаря отчислениям в бюджет и за счет создания рабочих мест. С нашей стороны мы окажем предприятию необходимую поддержку, чтобы наладить работу с аптечными сетями, косметическими салонами и со сферой социального обслуживания. Успех обеспечен и в плане импортозамещения — продукт конкурентоспособен, он намного дешевле зарубежных аналогов», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Следующим шагом разработчиков будет регистрация марки в Европе как косметологического средства, а в России — как медицинского препарата. Также планируют увеличить линейку средств на основе концентрата — в апреле начнут выпускать влажные салфетки, завершают разработку рецептуры лечебно-промышленного гигиенического крема. Выпуск этих продуктов в Вологде начнут только после значительного расширения производственных площадей.