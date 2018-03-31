Ещё
СПЧ просит ФСИН проверить законность перевода Малобродского в другое СИЗО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СПЧ просит ФСИН проверить законность перевода Малобродского в другое СИЗО 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Newsru.com
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по правам человека просит ФСИН оказать медицинскую помощь экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому и проверить законность его перевода в другое СИЗО. Об этом говорится в субботу в сообщении на сайте СПЧ.
"Малобродский был переведен из первого следственного изолятора в четвертый по «решению следователя», однако по российскому законодательству подозреваемых и обвиняемых можно переводить из СИЗО в ИВС [изолятор временного содержания], но не в другое СИЗО", — отмечается в сообщении.
В обращении говорится, что вследствие неоказания надлежащей медицинской помощи состояние здоровья экс-директора «Гоголь-Центра» ухудшилось.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Малобродскому, арестованному по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сократили число сокамерников в СИЗО. До этого члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обратились к руководству СИЗО №4 ("Медведь"), где находится Малобродский, с просьбой перевести его в более подходящую камеру, а его супруга опубликовала обращение к омбудсмену, в котором указывала на тяжелые условия содержания в переполненной камере.
Дело Серебренникова
По версии следствия, в 2011 году режиссер Кирилл Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на финансирование которого в 2011-2014 гг. Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал АНО «Седьмая студия», к работе в которой привлек Юрия Итина, Малобродского, бухгалтера Нину Масляеву и других. Выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Масляева и другие фигуранты ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения о их количестве и стоимости, в результате чего были похищены средства.
Серебренников, Масляева и Итин содержатся под домашним арестом. Масляева признала вину, дала показания на бывших коллег.
ТАСС: последние новости
Полиция: Скрипали впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома Косачев: на провокации Запада нужно отвечать с достоинством и твердостью Захарова не исключает причастности британских спецслужб к делу Скрипаля
 Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
2,5 млрд рублей за свободу. Магомедов готов внести залог269
Полыхающая столичная высотка попала на видео112
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»440
Миллиардер Магомедов арестован11
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей46
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение