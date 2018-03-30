СМИ: Москалькова разберется с причиной перевода Малобродского в другое СИЗО

"Я видела письмо, мы с ней не встречались. Я сразу же обратилась в Федеральную службу исполнения наказаний по поводу перевода его в менее населенную камеру. И вчера из этой 12-местной камеры четыре человека были переведены в другие места, осталось восемь человек, его место у окна, если это можно так говорить применительно к этому месту", — приводит издание слова Москальковой.

Омбудсмен также рассказала, что накануне Малобродского посетил врач: его состояние удовлетворительное.

"В отношении перевода из одного учреждения в другое — это компетенция следователя, и это решение принято, для меня непонятно. Я запросила, сегодня уйдет письмо на имя следователя, какие мотивы перевода. Когда он был в «Матросской Тишине», я его посещала, потому что ко мне обратились артисты, включая Евгения Миронова Чулпан Хаматова обращалась по поводу звонка дочери к ним. К сожалению, в этом отношении мое ходатайство не было поддержано, но я буду делать все, что в моих силах, чтобы понять причину перевода, и не используется ли это давление на получение показаний", — заключила Москалькова.

В мае в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина . Затем под стражу был взят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают.