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ОНК Москвы обратилась в СИЗО «Медведь» с просьбой перевести Малобродского в другую камеру
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ОНК Москвы обратилась в СИЗО «Медведь» с просьбой перевести Малобродского в другую камеру 

ТАСС 1 час назад
Фото: Newsru.com
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Общественная наблюдательна комиссия (ОНК) Москвы обратилась к руководству СИЗО «Медведь» с просьбой о переводе бывшего гендиректора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского, арестованного по делу режиссера Кирилла Серебренникова, в другую камеру. Об этом ТАСС в четверг сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников после посещения Малобродского в следственном изоляторе.
"Члены ОНК обратились к руководству СИЗО «Медведь» с просьбой предоставить [Малобродскому] камеру с более подходящими условиями содержания, с тем чтобы он имел возможность готовиться к рассмотрению уголовного дела в суде, и попросили также предоставить помощь офтальмолога", — сказал Мельников.
По его словам, Малобродский рассказал о том, что после перевода из СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО «Медведь» условия его пребывания в камере стали хуже в связи с увеличившимся количеством сокамерников. В частности, отметил общественник, Малобродскому в таких условиях сложнее готовиться к судебному процессу, так как «ему необходимо знакомиться с материалами уголовного дела, а в условиях многоместной камеры, где люди постоянно курят, смотрят телевизор и перемещаются, это делать затруднительно».
Несмотря на это, подчеркнул Мельников, у бывшего гендиректора «Гоголь-центра» нет претензий «ни к сокамерникам, ни к сотрудникам СИЗО», однако, по мнению Малобродского, перевод из «Матросской тишины» был попыткой оказать на него давление со стороны следствия.
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