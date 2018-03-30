Москалькова: «Я буду делать все, что в моих силах, чтобы понять причину перевода Малобродского»

60-летний Малобродский находится под арестом по «театральному делу». Его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа» театральной компании «Седьмая студия», основанной режиссером Кириллом Серебренниковым . Супруги Малобродского опубликовано на сайте «Эха Москвы»

«У меня есть все основания опасаться за жизнь и здоровье моего мужа, Малобродского Алексея Николаевича, и действовать необходимо быстро. В ночь с 25 на 26 марта он был внезапно переведет из СИЗО-1 в СИЗО — 4. Причем если в СИЗО-1 он находился в камере, где у каждого человека было свое спальное место, то в СИЗО-4 его поместили в камеру, где на 12 человек всего восемь спальных мест, где антисанитарные условия, все постоянно курят, люди вынуждены спать на полу. Ему стало плохо с сердцем, поднялось давление, он просил врача, но ему отказали. Его здоровье в целом резко ухудшилось. За время содержания Алексея под стражей у нас было всего шесть свиданий, телефонные звонки мне и дочери так и не разрешили. Последние полтора месяца следователи снова отказывают нам в свидании. И это при том, что расследование окончено. Неужели «следствие» непременно означает издевательства и унижение? Неужели права человека — это просто-напросто пустой звук? Я не говорю о том, что целый месяц Алексей содержался под стражей без возбуждения уголовного дела. Я не говорю о том, что он единственный находится в самых тяжелых условиях, в СИЗО, при одинаковом для всех фигурантов обвинении. Я просто хочу быть уверенной, что жизни и здоровью моего мужа ничего не угрожает. Я прошу дать мне возможность лично убедиться в этом».

Малобродского задержали и отправили в «Матросскую тишину» в апреле 2017 года. 16 января Басманный суд Москвы продлил срок его содержания под стражей до 19 апреля. Сообщалось, что следователи запретили ему звонить жене и дочери. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала Business FM , что ознакомилась с письмом супруги Малобродского еще 29 марта:

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека «Я видела письмо, мы с ней не встречались. Я сразу же обратилась в Федеральную службу исполнения наказаний по поводу перевода его в менее населенную камеру. И вчера из этой 12-местной камеры четыре человека были переведены в другие места, осталось восемь человек, его место у окна, если это можно так говорить применительно этому месту. Вчера его посетил врач. Общее состояние его удовлетворительное, но он попросил офтальмолога, и сегодня этот врач его посетит. В отношении перевода из одного учреждения в другое — это компетенция следователя, и это решение принято, для меня непонятно. Я запросила, сегодня уйдет письмо на имя следователя, какие мотивы перевода. Когда он был в „Матросской тишине“, я его посещала, потому что ко мне обратились артисты, включая Евгения Миронова Чулпан Хаматова обращалась по поводу звонка дочери к ним. К сожалению, в этом отношении мое ходатайство не было поддержано, но я буду делать все, что в моих силах, чтобы понять причину перевода, и не используется ли это давление на получение показаний».

Остальные фигуранты дела «Седьмой студии» находятся под домашним арестом — это Кирилл Серебренников, Юрий Итин Нина Масляева . Всех четверых обвиняют в хищении средств, выделенных на развитие культурного проекта «Платформа». Окончательная сумма ущерба — 133 млн рублей.

По версии следствия, Кирилл Серебренников и гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин намеренно завышали стоимость и количество работ по проекту «Платформа» и требовали, чтобы Малобродский и бывший главный бухгалтер Нина Масляева заключали фиктивные договоры с подконтрольными им фирмами и предпринимателями. После этого деньги якобы выводились, обналичивались и распределялись Серебренниковым между участниками схемы.