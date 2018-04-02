Москалькова: Малобродского планируют перевести в маломестную камеру

"Обращение уполномоченного по правам человека было во ФСИН рассмотрено со всей серьезностью, и, как мне сообщили представители службы, уже сегодня Алексей Малобродский может быть переведен в маломестную камеру: двухместную или четырехместную, сейчас это решается", — сказала омбудсмен ТАСС в понедельник.

Москалькова направила соответствующее обращение во ФСИН после того, как Малобродский был переведен из СИЗО «Матросская тишина», где он содержался в камере на 4 человек, в СИЗО «Медведь» — в переполненную восьмиместную камеру, в которой находилось 12 человек. Ранее омбудсмен сообщала, что из камеры Малобродского было переведено четверо заключенных. Она также заявляла, что намерена выяснить причины перевода Малобродского из СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО №4 ("Медведь"), поскольку мотивы таких действий ей остались непонятны.