Малобродского перевели в четырехместную камеру

"Алексей Малобродский переведен в четырехместную камеру. Все его соседи некурящие", — сказала она ТАСС в понедельник. Татьяна Москалькова отметила, что таким образом ФСИН положительно отреагировала на «обращение уполномоченного по правам человека и гражданского общества».

Ранее Москалькова направила соответствующее обращение во ФСИН после того, как Малобродский был переведен из СИЗО «Матросская тишина», где он содержался в камере на четырех человек, в СИЗО «Медведь» — в переполненную восьмиместную камеру, в которой находилось 12 человек. Перевести Малобродского в маломестную камеру просили также члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.