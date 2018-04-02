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Малобродского перевели в четырехместную камеру
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Малобродского перевели в четырехместную камеру 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что бывший гендиректор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский, арестованный по делу режиссера Кирилла Серебренникова, переведен в четырехместную (маломестную) камеру СИЗО «Медведь».
"Алексей Малобродский переведен в четырехместную камеру. Все его соседи некурящие", — сказала она ТАСС в понедельник. Татьяна Москалькова отметила, что таким образом ФСИН положительно отреагировала на «обращение уполномоченного по правам человека и гражданского общества».
Ранее Москалькова направила соответствующее обращение во ФСИН после того, как Малобродский был переведен из СИЗО «Матросская тишина», где он содержался в камере на четырех человек, в СИЗО «Медведь» — в переполненную восьмиместную камеру, в которой находилось 12 человек. Перевести Малобродского в маломестную камеру просили также члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.
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