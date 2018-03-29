Экс-директора «Гоголь-Центра» Малобродского перевели в переполненную камеру СИЗО «Медведково»

Фигуранта «дела Седьмой студии» и бывшего директора «Гоголь-Центра» Алексея Малобродского перевели в СИЗО N4 «Медведково». Его посадили в восьмиместную камеру, в которой находятся 12 заключенных.

"Он сидит в камере, в которой на восемь спальных мест сидит двенадцать человек, они все курят. С ним вместе сидят обвиняемые по статье, связанной с реализацией наркотиков. В понедельник ему стало плохо, вызывали врача, который так и не пришел", — рассказала

"Дождю"

адвокат Ксения Карпинская . По ее словам, Малобродский рассказал ей, что в СИЗО ему предлагали дать признательные показания. Ухудшение условия содержания произведены с целью давления на него, отметила адвокат

Перевод в «Медведково» выглядит странным, потому что «Матросская тишина», где обвиняемый находился ранее, находится ближе к расположенному на Бауманской Следственному комитету , а оттуда экс-директору «Гоголь-Центра» привозят материалы дела, с которыми он должен знакомиться отметила адвокат.

16 января Басманный суд Москвы продлил срок содержания Алексея Малобродского под стражей до 19 апреля. Сообщалось, что следователи

запретили

ему звонить жене и дочери.

По версии следствия, Кирилл Серебренников и гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин намеренно завышали стоимость и количество работ по проекту «Платформа» и требовали, чтобы Малобродский и бывший главный бухгалтер Нина Масляева заключали фиктивные договоры с подконтрольными им фирмами и предпринимателями.