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Экс-директора «Гоголь-Центра» Малобродского перевели в переполненную камеру СИЗО «Медведково»
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Экс-директора «Гоголь-Центра» Малобродского перевели в переполненную камеру СИЗО «Медведково» 

Newsru.com 22 минуты назад
Фото: Newsru.com
Фигуранта «дела Седьмой студии» и бывшего директора «Гоголь-Центра» Алексея Малобродского перевели в СИЗО N4 «Медведково». Его посадили в восьмиместную камеру, в которой находятся 12 заключенных.
"Он сидит в камере, в которой на восемь спальных мест сидит двенадцать человек, они все курят. С ним вместе сидят обвиняемые по статье, связанной с реализацией наркотиков. В понедельник ему стало плохо, вызывали врача, который так и не пришел", — рассказала
"Дождю"
адвокат Ксения Карпинская. По ее словам, Малобродский рассказал ей, что в СИЗО ему предлагали дать признательные показания. Ухудшение условия содержания произведены с целью давления на него, отметила адвокат
"Эху Москвы
Перевод в «Медведково» выглядит странным, потому что «Матросская тишина», где обвиняемый находился ранее, находится ближе к расположенному на Бауманской Следственному комитету, а оттуда экс-директору «Гоголь-Центра» привозят материалы дела, с которыми он должен знакомиться отметила адвокат.
16 января Басманный суд Москвы продлил срок содержания Алексея Малобродского под стражей до 19 апреля. Сообщалось, что следователи
запретили
ему звонить жене и дочери.
Остальные фигуранты «дела Седьмой студии» находятся под домашним арестом — это Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Нина Масляева. Всех четверых обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие культурного проекта «Платформа».
По версии следствия, Кирилл Серебренников и гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин намеренно завышали стоимость и количество работ по проекту «Платформа» и требовали, чтобы Малобродский и бывший главный бухгалтер Нина Масляева заключали фиктивные договоры с подконтрольными им фирмами и предпринимателями.
После этого деньги якобы выводились, обналичивались и распределялись Серебренниковым между участниками схемы. Все фигуранты, кроме Масляевой, своей вины не признают. Экс-бухгалтер оговорила себя и остальных троих обвиняемых. Еще одна подозреваемая в хищениях — продюсер Екатерина Воронова — находится в розыске.
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