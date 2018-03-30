Адвокат фигуранта дела «Седьмой студии» направила жалобу генпрокурору

Об этом адвокат сообщила Business FM . «Я написала жалобу в ГП с просьбой объяснить, почему его перевели в другой изолятор. На нее должны дать ответ в трехдневный срок», — сказала Карпинская.

Татьяна Москалькова. По ее словам, решение о переводе ее подзащитного принял следователь. При этом он не объяснил, чем оно вызвано. В итоге Малобродский оказался в СИЗО №4 в переполненной камере. В рассчитанном на восемь заключенных помещении человек содержались 12, сообщила супруга арестованного Татьяна Лукьянова в письме, которое было опубликовано на сайте «Эха Москвы» . По ее словам, Алексею Малобродскому стало плохо с сердцем, его самочувствие резко ухудшилось. После вмешательства правозащитников четырех арестантов перевели в другие камеры, сообщила Business FM уполномоченный по правам человека в РФ

Алексея Малобродского внезапно переведи из «Матросской тишины» в СИЗО №4 в Медведково в ночь на 26 марта. Алексей Малобродский — один из шести фигурантов громкого так называемого театрального дела о хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа» режиссера Кирилла Серебренникова

Малобродский находится в СИЗО с 21 июня 2017 года. Еще четверо фигурантов, включая Кирилла Серебренникова, помещены под домашний арест. Одна фигурантка Екатерина Воронова объявлена в розыск. Всем инкриминируют хищение путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Большинство подследственных, за исключением экс-главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой , вину отрицают. Расследование по делу было завершено в середине января. Обвиняемые знакомиться с материалами дела.

По словам Ксении Карпинской, перевод ее подзащитного в другой СИЗО сказался на скорости ознакомления ее подзащитного с делом. На сегодняшний день, по ее словам, Малобродский (он начал ознакомление 15 марта), читает в изоляторе, куда ему каждый день приносят материалы, по одному тому в день. Срок его ареста продлен до 19 апреля.