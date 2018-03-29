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Генералы будут летать с максимальным комфортом
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Генералы будут летать с максимальным комфортом 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Высшим офицерам оплатят полеты в салонах первого класса.
Российские генералы впервые получат возможность с комфортом летать в самолетах по стране и за рубеж за счет Минобороны. Речь идет не только о бизнес-классе, но и о самом дорогостоящем — первом. Соответствующий приказ военного ведомства, как ожидается, будет подписан в ближайшее время, сообщают Известия.
Как утверждает издание, прежде высшим офицерам не были положены такие преимущества, им оплачивали только перелеты в экономклассе. По мнению экспертов, новация позволит высшему командному составу гарантированно добираться до нужного места в случае экстренной служебной необходимости. В ряде ситуаций это позволит сэкономить государственные средства, отказавшись от использования спецборта.
Если место службы находится на Крайнем Севере, в некоторых других отдаленных районах РФ, то генерал и члены его семьи смогут бесплатно отправиться в отпуск на территории России первым или бизнес-классом.
Все остальные военнослужащие, включая рядовой состав, будут, как и прежде, использовать салоны экономкласса.
Известия приводят комментарий экс-командующего фронтовой авиацией ВВС России генерал-полковника Николая Антошкина, который считает, что генералы «имеют полное право на такое преимущество, которое подчеркивает их особый статус и полномочия».
Повышение уровня классности билетов позволит гарантированно улететь в нужном направлении, поскольку дорогие билеты всегда остаются в продаже. Как это ни парадоксально звучит, новая мера может привести и к некоторой экономии. Раньше для доставки генералов в командировку, а то и в отпуск использовались самолеты военно-транспортной авиации. Их эксплуатация обходится гораздо дороже любого билета первого класса,
— заявил «Известиям» Николай Антошкин.
По материалам: ptzgovorit.ru
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