Генералы будут летать с максимальным комфортом

Высшим офицерам оплатят полеты в салонах первого класса.

Российские генералы впервые получат возможность с комфортом летать в самолетах по стране и за рубеж за счет Минобороны . Речь идет не только о бизнес-классе, но и о самом дорогостоящем — первом. Соответствующий приказ военного ведомства, как ожидается, будет подписан в ближайшее время, сообщают Известия.

Как утверждает издание, прежде высшим офицерам не были положены такие преимущества, им оплачивали только перелеты в экономклассе. По мнению экспертов, новация позволит высшему командному составу гарантированно добираться до нужного места в случае экстренной служебной необходимости. В ряде ситуаций это позволит сэкономить государственные средства, отказавшись от использования спецборта.

Если место службы находится на Крайнем Севере, в некоторых других отдаленных районах РФ , то генерал и члены его семьи смогут бесплатно отправиться в отпуск на территории России первым или бизнес-классом.

Все остальные военнослужащие, включая рядовой состав, будут, как и прежде, использовать салоны экономкласса.

Известия приводят комментарий экс-командующего фронтовой авиацией ВВС России генерал-полковника Николая Антошкина , который считает, что генералы «имеют полное право на такое преимущество, которое подчеркивает их особый статус и полномочия».

Повышение уровня классности билетов позволит гарантированно улететь в нужном направлении, поскольку дорогие билеты всегда остаются в продаже. Как это ни парадоксально звучит, новая мера может привести и к некоторой экономии. Раньше для доставки генералов в командировку, а то и в отпуск использовались самолеты военно-транспортной авиации. Их эксплуатация обходится гораздо дороже любого билета первого класса,