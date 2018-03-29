У трех больниц в Приморье появятся новые главные врачи

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, определены имена победителей очередного конкурса на право замещения вакантных должностей руководителей лечебных учреждений региона.

По итогам конкурса главным врачом Кировской центральной районной больницы станет Елена Монастырная. Победителем конкурса на замещение должности главврача Артемовской горбольницы №1 стал Александр Кондрашкин, а Дальнереченскую горбольницу возглавит Сергей Юдин . Все они окончили в свое время Владивостокский государственный медицинский институт, ныне — Тихоокеанский государственный медицинский университет.

«Конкурс состоялся, победители определены. Как только будет подписан приказ о назначении их руководителями краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения, они смогут приступить к своим обязанностям», — сообщили в департаменте здравоохранения.

Напомним, что с 2016 года руководители медицинских учреждений Приморья, включенных в реестр организаций, имеющих социальную или экономическую значимость для региона, назначаются на должность только после прохождения конкурса на замещение должности руководителя.

«Конкурсом предусмотрены две процедуры — тестирование и индивидуальное собеседование», — сообщил председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Павел Серебряков

Он отметил, что тестирование проводится для оценки личностных качеств кандидатов, а его результаты предоставляются в комиссию перед началом второй конкурсной процедуры — индивидуального собеседования.

Индивидуальное собеседование проводится, чтобы оценить профессиональные качества кандидатов. Претендент на должность руководителя учреждения должен ответить на вопросы по основным темам, охватывающим профессиональные знания и навыки, необходимые для выполнения обязанностей в будущей должности.

Собеседование считается пройденным, если количество баллов составляет не менее 70% от максимально возможного: при пяти вопросах — 35 баллов, при шести вопросах — 42 балла, при семи вопросах — 49 баллов.