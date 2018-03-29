Самый первый дом в Паново превратили в конфетку после изгнания управляющей компании

Дом по адресу улица Самоковская, 5 в Заволжье удалось преобразить после того, как жители отказались от управляющей компании, узнал KOSTROMA.TODAY. О новой жизни дома, откуда изгнали крыс, комаров и сырость, корреспонденту «Костромских ведомостей» Екатерине Май рассказала председатель ТСЖ Татьяна КОЗЛОВА

Дом на улице Самоковской занимает почетное место в истории Заволжья — это самый первый дом в Паново, его сдали в 1976 г. Тогда здание было красивым — со стеклянными подъездами. Однако к началу 2000-х, после того, как дом сменил ЖЭК и две управляющие компании, все изменилось.

«На тот момент наш дом был в ужасном состоянии. Мы с активными жильцами ходили по подвалу в резиновых сапогах, местами там было до 30-ти сантиметров воды и фекалий. Трубы ржавые — текут, крысы, комары. Когда к нам приходили гости, мне было перед ними стыдно, в нашем подъезде из-за подвала стояла вонь, как в общественном туалете», — рассказывает Татьяна КОЗЛОВА.

Постепенно жители дома стали понимать, что платежей собирают гораздо больше, чем управляющая компания расходует. На общем собрании решили создавать ТСЖ. На пост председателя правления предложили Татьяну Козлову, которая после долгих сомнений и уговоров согласилась. Сейчас признается: если бы знала, что ждет, никогда бы не пошла на этот пост.

Татьяна Козлова.

«Первая зима стала настоящим испытанием, нужно было запустить в доме отопление. Во время запуска дома в стояках появились воздушные пробки. Сантехник заявил, что у него выходной, и после этого был уволен. Ребята из аварийки за дополнительную плату показали мне, как устраняются эти пробки, и я вместе с ними минут по десять у каждого завоздушенного стояка сидела, — вспоминает Татьяна Козлова.

После ухода из управляющей компании жители обнаружили, что с системы отопления снято 25 кранов. Пришлось покупать их. В первую очередь занялись осушением подвала. Чугунину выбросили, канализация теперь из полипропилена. Заменили водопроводные трубы, сделали циркуляцию ГВС, чтобы люди не сливали по часу воду.

«В доме заменили аварийную электропроводку, общедомовые счетчики. Используем для освещения подъездов энергосберегающие лампочки. Установили общедомовые приборы учета на холодную и горячую воду. Утеплили северный торец дома, в стадии завершения ремонт фасада, замена стояков ХВС, ГВС и канализации — это наиболее затратные работы. Дом преобразился. Сейчас наш секретарь Виталий Пакельщиков, например, занимается анализом коммунальных услуг. Он ведет анализ по показаниям общедомовых приборов учета и сравнивает с тем, что нам выдают на оплату. По результатам этой работы мы уже заготовили претензии и начинаем отправлять их «ресурсникам», чтобы они сильно не расслаблялись, за ними есть кому приглядывать», — рассказывает Татьяна КОЗЛОВА.

В ближайшее время она собирается оставить пост председателя дома — подходит срок перевыборов. Татьяна Козлова собирается заняться своей семьей и садом. А новый председатель будет решать новые проблемы: надо бороться с должниками, собирать средства на замену лифтов, а также найти решение вопроса с парковкой.