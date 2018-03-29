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Представитель омбудсмена по правам человека проведет прием в Ликино‑Дулеве 23 апреля
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Представитель омбудсмена по правам человека проведет прием в Ликино‑Дулеве 23 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области по городским округам Орехово-Зуево и Ликино-Дулево Славик Бабаянц 23 апреля проведет выездной прием граждан, проживающих в деревне Новое Ликино-Дулева, сообщается на официальном сайте Орехово-Зуевского района.
«Выездной прием граждан, проживающих в деревне Новое ив близлежащих населенных пунктах городского округа Ликино-Дулево, проведет 23 апреля представитель уполномоченного по правам человека в Московской области по городским округам Орехово-Зуево и Ликино-Дулево Славик Бабаянц. Время приема с 10:00 до 13:00», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, жители смогут задать вопросы, касающиеся их прав и обязанностей в рамках действующего законодательства. Посетителей ждут по адресу: деревня Новое, улица Комсомольская, дом №1А (здание администрации сельского поселения Новинское), кабинет №1. Контактный телефон: 417-75-02.
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