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Омские кладбища начали готовить к Родительскому дню
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Омские кладбища начали готовить к Родительскому дню 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Всего к Родительскому дню, который в этом году приходится на 17 апреля, специалистов необходимо очистить 20 городских кладбищ общей площадью около 365 гектаров. Десять из которых закрытые, одиннадцать — действующие.
«Санитарная очистка городских кладбищ началась в середине марта. Территория погостов будет приводиться в порядок по мере схода снега и подсыхания грунта. Кроме того, будет организована покраска контейнеров для сбора мусора, скамеек для посетителей, колодцев, бордюров, указателей на территориях всех кладбищ», — сообщил начальник отдела коммунально-бытового хозяйства департамента городского хозяйства администрации города Омска Дмитрий Деревянченко.
Для удобства омичей «Комбинат специальных услуг» к Родительскому дню готов установить на кладбищах дополнительные контейнеры для отходов и мобильные биотуалеты. Кроме того, горожане смогут бесплатно взять инструменты для уборки надгробий и песок для реставрации могил. В случае благоприятных погодных условий противоклещевая обработка будет проведена на проблемных участках кладбищ до Дня поминовения усопших.
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