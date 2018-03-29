В Центральной библиотеке Зеленограда сегодня пройдет состязание чтецов

29 марта в библиотеке №249 в районе Савелки состоится конкурс чтецов «Души прекрасные порывы», посвященный Всемирному дню поэзии. Участники конкурса — школьники, молодежь и люди старше 35 лет, прочтут произведения поэтов-юбиляров 2018 года, а также любимые стихотворения. Оценивать выступления чтецов в трех номинациях будет конкурсное жюри.

Основными критериями определения победителей конкурса станут: выбор темы, содержание и уровень сложности исполняемых произведений, индивидуальность, техника и культура исполнения. Лауреатов и дипломантов конкурса наградят дипломами. Творческие состязания любителей и знатоков поэзии начнутся в 16.00 в корпусе 607А.