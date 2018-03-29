Ещё
В Центральной библиотеке Зеленограда сегодня пройдет состязание чтецов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Центральной библиотеке Зеленограда сегодня пройдет состязание чтецов 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
29 марта в библиотеке №249 в районе Савелки состоится конкурс чтецов «Души прекрасные порывы», посвященный Всемирному дню поэзии. Участники конкурса — школьники, молодежь и люди старше 35 лет, прочтут произведения поэтов-юбиляров 2018 года, а также любимые стихотворения. Оценивать выступления чтецов в трех номинациях будет конкурсное жюри.
Основными критериями определения победителей конкурса станут: выбор темы, содержание и уровень сложности исполняемых произведений, индивидуальность, техника и культура исполнения. Лауреатов и дипломантов конкурса наградят дипломами. Творческие состязания любителей и знатоков поэзии начнутся в 16.00 в корпусе 607А.
Савелки: последние новости
Участковые полиции отчитаются о своей работе перед жителями Савелок Сотрудники ГИБДД усилят контроль на дорогах Зеленограда в школьные каникулы В центре госуслуг в Савелках жители сегодня смогут узнать о своих долгах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В последний раз13
Для россиян предложили ввести новый вид наказания69
Британию встревожила российская «Мертвая рука»165
«С чего это я должен их жалеть?»584
Чиновников наказали за банкет в день траура77
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
01:18
В метро Москвы засняли «богиню»
Общество
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение