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36-летний Александр Сальников пропал в Сарове
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36-летний Александр Сальников пропал в Сарове 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
27 марта он вышел в обед с работы и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 168 см, тёмные волосы, голубые глаза, худощавое телосложение.
Был одет в чёрную куртку, тёмный джемпер, джинсы, берцы.
Особые приметы: шрам на подбородке. При себе имел два телефона.
Если вы встретили Александра Сальникова на улице или знаете о его местонахождении, звоните в полицию 8 (83130) 58-509, 60-533, 60-522. Телефон ПСО «Волонтёр» — 291-51-51, +7-904-045-51-51.
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