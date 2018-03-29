36-летний Александр Сальников пропал в Сарове

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

27 марта он вышел в обед с работы и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 168 см, тёмные волосы, голубые глаза, худощавое телосложение.

Был одет в чёрную куртку, тёмный джемпер, джинсы, берцы.

Особые приметы: шрам на подбородке. При себе имел два телефона.