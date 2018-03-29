Фадеев: только пятая часть трудоспособного населения занимается спортом

По информации пресс-службы ОП РФ, выступление Фадеев начал с минуты молчания, чтобы почтить память погибших при пожаре в Кемерове , а также предложил общественным наблюдателям подключиться к контролю за пожарной безопасностью в местах массового пребывания людей.

По словам секретаря ОП РФ, за последние пять лет официальная статистика отмечает рост показателей вовлеченности населения России в занятия физической культурой и спортом. Однако, по его словам только пятая часть трудоспособного населения занимается спортом.

«С 18 до 59 лет — трудоспособный возраст. Сто миллионов человек. Сто два, если быть точным. Получается, что только одна пятая трудоспособных людей занимается спортом. Это катастрофа. Падение охвата среди молодежи (15–17 лет) на 20% — большая беда. Если бы школьники более активно занимались спортом, тогда бы не жаловались военкоматы», — рассказал Фадеев.

Также он отметил, что в настоящее время каждый третий школьник страдает хроническим заболеванием: доля детей до 18 лет, имеющих плохое и очень плохое состояние здоровья, составила в 2016 году 1,5 процента.