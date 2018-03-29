Ещё
Сотни белых шаров в память о жертвах пожара в «Зимней вишне» выпустили в небо жители Волжского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сотни белых шаров в память о жертвах пожара в «Зимней вишне» выпустили в небо жители Волжского 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Город-спутник Волгограда Волжский вчера, 28 марта, присоединился к общенациональному трауру. Вечером на площади Ленина сотни волжан выпустили в небо белые шары в память о погибших в «Зимней вишне» жителях Кемерово.
Призыв собраться у памятника Ленину жители Волжского распространили за день до этого в социальных сетях. В 18:00 28 марта на городскую площадь пришли сотни человек.
— Вчера на траурную акцию «Кемерово, мы с тобой» в Волжском пришли многие горожане. Некоторые приходили целыми семьями, с детьми, — рассказала V1.ru Юлия Волкова. — Всем, кто не остался в стороне, организаторы вручили по белому шару. С собой люди приносили цветы, свечи и мягкие игрушки. Кто бы ни был виноват в кемеровской трагедии, и какие бы выводы не были сделаны на правительственном уровне, всем нам очень жаль простых людей. Жаль отцов и матерей, потерявших своих детей. Жаль людей, которые в одночасье потеряли свои семьи. Этой акцией жители Волжского хотели передать кемеровчанам часть своего тепла.
Акция в Волжском прошла без громких лозунгов и речей. После работы волжане шли на площадь, чтобы возложить цветы, до позднего вечера.
v1.ru: последние новости
Жуткое общежитие на севере Волгограда может рухнуть не дождавшись конца капремонта В Волгограде живодеры взорвали петарду в пасти собаки В селе под Волгоградом большая вода заперла в домах сотни людей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В последний раз13
Для россиян предложили ввести новый вид наказания69
Британию встревожила российская «Мертвая рука»165
«С чего это я должен их жалеть?»584
Чиновников наказали за банкет в день траура77
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
01:18
В метро Москвы засняли «богиню»
Общество
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение