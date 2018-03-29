Сотни белых шаров в память о жертвах пожара в «Зимней вишне» выпустили в небо жители Волжского

Город-спутник Волгограда Волжский вчера, 28 марта, присоединился к общенациональному трауру. Вечером на площади Ленина сотни волжан выпустили в небо белые шары в память о погибших в «Зимней вишне» жителях Кемерово

Призыв собраться у памятника Ленину жители Волжского распространили за день до этого в социальных сетях. В 18:00 28 марта на городскую площадь пришли сотни человек.

— Вчера на траурную акцию «Кемерово, мы с тобой» в Волжском пришли многие горожане. Некоторые приходили целыми семьями, с детьми, — рассказала V1.ru Юлия Волкова . — Всем, кто не остался в стороне, организаторы вручили по белому шару. С собой люди приносили цветы, свечи и мягкие игрушки. Кто бы ни был виноват в кемеровской трагедии, и какие бы выводы не были сделаны на правительственном уровне, всем нам очень жаль простых людей. Жаль отцов и матерей, потерявших своих детей. Жаль людей, которые в одночасье потеряли свои семьи. Этой акцией жители Волжского хотели передать кемеровчанам часть своего тепла.

Акция в Волжском прошла без громких лозунгов и речей. После работы волжане шли на площадь, чтобы возложить цветы, до позднего вечера.