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В Вологде начался снос «Треугольного сада», построенного в рамках проекта «Активация»
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В Вологде начался снос «Треугольного сада», построенного в рамках проекта «Активация» 

Strelka Magazine 23 минуты назад
Фото: Strelka Magazine
Архитектор Надежда Снигирёва сообщила о начале сноса деревянных конструкций, построенных в 2012 году во дворе Вологодского технического университета. Причины демонтажа и принадлежность работников к организации не уточняются.
A post shared by Nadya Snigiryova (@nsnigiryova) on  Mar 28, 2018 at 3:13am PDT  «В Вологде сегодня ломают «Активацию» — низовой проект, сделанный горожанами на деньги горожан и местного бизнеса. Получивший несколько премий «АРХИWOOD». Вот такое вот отношение к людям», — написала Снигирёва.
«Треугольный сад» был построен в 2012 году местными архитекторами из группы АВО! в рамках «Дней архитектуры в Вологде». Чуть позже на площадке появился навес с экраном, на фоне которого выступали участники мероприятий. Студенты отдыхали в саду между парами и после занятий. Раньше на этом месте находился пустырь.
Всего в рамках проекта «Активация» в Вологде преобразовали пять пространств. Организаторы стремились помочь властям раскрыть бренд города как столицы деревянного зодчества с помощью современных конструкций. В 2013 году «Активация» стала лауреатом премии «АРХИWOOD» за лучшее архитектурное сооружение из дерева: «Треугольный сад» получил главный приз жюри, а «Красный пляж» стал победителем в одной из категорий народного голосования.
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Руферы захватили телебашню в Екатеринбурге, протестуя против её сноса. Из-за холода пришлось спуститься «Если вам надоело жить среди развалин, купите себе домик в райском уголке», — глава Сургутского района «Стертые пешеходные переходы возвращать не планируем. Безопаснее перейти по подземному — он в 60 метрах», — глава ЦОДД.
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