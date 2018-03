В Вологде начался снос «Треугольного сада», построенного в рамках проекта «Активация» 

Архитектор Надежда Снигирёва сообщила о начале сноса деревянных конструкций, построенных в 2012 году во дворе Вологодского технического университета. Причины демонтажа и принадлежность работников к организации не уточняются.

«В Вологде сегодня ломают «Активацию» — низовой проект, сделанный горожанами на деньги горожан и местного бизнеса. Получивший несколько премий «АРХИWOOD». Вот такое вот отношение к людям», — написала Снигирёва.