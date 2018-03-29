В Вологде начался снос «Треугольного сада», построенного в рамках проекта «Активация»

Архитектор Надежда Снигирёва сообщила о начале сноса деревянных конструкций, построенных в 2012 году во дворе Вологодского технического университета. Причины демонтажа и принадлежность работников к организации не уточняются.

A post shared by Nadya Snigiryova (@nsnigiryova) on Mar 28, 2018 at 3:13am PDT «В Вологде сегодня ломают «Активацию» — низовой проект, сделанный горожанами на деньги горожан и местного бизнеса. Получивший несколько премий «АРХИWOOD». Вот такое вот отношение к людям», — написала Снигирёва.

«Треугольный сад» был построен в 2012 году местными архитекторами из группы АВО! в рамках «Дней архитектуры в Вологде». Чуть позже на площадке появился навес с экраном, на фоне которого выступали участники мероприятий. Студенты отдыхали в саду между парами и после занятий. Раньше на этом месте находился пустырь.

Всего в рамках проекта «Активация» в Вологде преобразовали пять пространств. Организаторы стремились помочь властям раскрыть бренд города как столицы деревянного зодчества с помощью современных конструкций. В 2013 году «Активация» стала лауреатом премии «АРХИWOOD» за лучшее архитектурное сооружение из дерева: «Треугольный сад» получил главный приз жюри, а «Красный пляж» стал победителем в одной из категорий народного голосования.