Ещё
Роботизированные тракторы помогут повысить урожайность, считает Сергеев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Роботизированные тракторы помогут повысить урожайность, считает Сергеев 

РИА Новости 26 минут назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Применение беспилотных летательных аппаратов и роботизированных тракторов для мониторинга сельскохозяйственных культур и их обработки может повысить урожайность, считает президент РАН Александр Сергеев.
Общее собрание академиков и членов-корреспондентов РАН пройдет в Москве 29 и 30 марта, на встрече будут обсуждать стратегию развития и приоритетные направления деятельности РАН, тогда же пройдут выборы в президиум академии.
"Таким образом можно оценивать вегетацию растений, бороться с различными болезнями, и здесь современные цифровые методы и роботизация могли бы очень здорово помочь. У нас с вами теперь в распоряжении и беспилотники, которые могут осуществлять мониторинг полей, у нас с вами в распоряжении роботизированные тракторы, которые могут вносить удобрения", — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».
РИА Новости: последние новости
МИД потребовал от Британии представить все материалы по "делу Скрипаля" Суд в Москве заочно арестовал украинского пранкера Вольнова Молодежный парламент при Госдуме обсудит идею наказывать за фейки в Сети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии186
«С чего это я должен их жалеть?»227
Блогер Варламов задержан в Москве310
Число пострадавших в Кемерово возросло208
Россия приготовила ответ США296
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение