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В Кемеровской области возможна антикоррупционная кампания по «дагестанскому сценарию»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кемеровской области возможна антикоррупционная кампания по «дагестанскому сценарию» 

pasmi.ru 27 минут назад
В Кемеровской области после гибели взрослых и детей на пожаре может начаться антикоррупционная операции, аналогичная той, что была проведена в Дагестане, прогнозируют СМИ.
Дагестан, Кузбасс, …
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что в Кемеровской области будет применен «дагестанский опыт». Такой же прогноз делает Telegram-канал «Незыгарь». Силовики требуют дать им перейти в фазу зачистки по модели врио главы Дагестана Владимира Васильева, и у главы Совбеза РФ Николая Патрушева есть план, сообщает канал.
По мнению экспертов, смена власти в регионе и последующая «зачистка» ожидаются после инаугурации президента Владимира Путина, пишет «Общая газета».
Напомним, что пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» унес жизни по меньшей мере 64 человек, включая детей. В Кемерове прошел многотысячный стихийный митинг, в ходе которого горожане требовали назвать точное число жертв. Еще больше кемеровчан возмутила реакция местных властей на митинг и обвинения в желании «попиариться за трагедии». Жители города потребовали отставки руководства области.
Кремлю рано или поздно придется отреагировать на протестные акции и настроения жителей Кемеровской области, переживших трагедию. Один из возможных вариантов — это смена власти в регионе и проведение проверок в отношении местных чиновников и силовиков.
Ранее масштабная антикоррупционная операция прошла в республике Дагестан после назначения врио главы региона Владимира Васильева. По итогам «зачистки» под арестом оказались несколько чиновников, в том числе и председатель правительства Абдусамада Гамидова и мэра Махачкалы Мусы Мусаева.
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