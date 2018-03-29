В Кемеровской области возможна антикоррупционная кампания по «дагестанскому сценарию»

Кемеровской области после гибели взрослых и детей на пожаре может начаться антикоррупционная операции, аналогичная той, что была проведена в Дагестане , прогнозируют СМИ.

Дагестан, Кузбасс, …

По мнению экспертов, смена власти в регионе и последующая «зачистка» ожидаются после инаугурации президента Владимира Путина, пишет «Общая газета».

Напомним, что пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» унес жизни по меньшей мере 64 человек, включая детей. В Кемерове прошел многотысячный стихийный митинг, в ходе которого горожане требовали назвать точное число жертв. Еще больше кемеровчан возмутила реакция местных властей на митинг и обвинения в желании «попиариться за трагедии». Жители города потребовали отставки руководства области.

Кремлю рано или поздно придется отреагировать на протестные акции и настроения жителей Кемеровской области, переживших трагедию. Один из возможных вариантов — это смена власти в регионе и проведение проверок в отношении местных чиновников и силовиков.