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СГК приступила к регулировке системы отопления в Рубцовске
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СГК приступила к регулировке системы отопления в Рубцовске 

АиФ — Алтай 25 минут назад
Сибирская генерирующая компания приступила к наладке гидравлического режима на тепловых сетях Рубцовска. Эти работы позволят привести давление теплоносителя в тепловых сетях в соответствие с требуемым гидравлическим режимом и улучшить температурный режим в разных частях города в последующих отопительных периодах. Наладка будет производиться в три этапа. Последний потребует краткосрочного отключения потребителей от горячей воды и отопления.
Первым этапом стал монтаж и ввод в работу на Южной тепловой станции установки для подпитки тепловых сетей. Вторым этапом энергетики с помощью нового оборудования отрегулируют располагаемый напор в точке присоединения сетей к источнику теплоносителя в системе — он будет увеличен. Это, в свою очередь, решит проблему перепада давления в системе и у концевых потребителей. Таким образом будет улучшен гидравлический режим в системе отопления потребителей тепловой энергии расположенных в разных частях города.
Третьим этапом наладки станет установка порядка 70 новых дроссельных устройств и балансировочных клапанов в тепловых камерах в местах ответвления квартальных сетей от тепломагистралей. Эти устройства позволят привести расход потребляемой зданиями сетевой воды к нормативному, рассчитанному специально для Рубцовска. Благодаря этому, если по расчетам на определенный дом нужно подавать 3 тонны теплоносителя, то именно столько и будет.
— Для замены дроссельных устройств потребуется краткосрочное отключение квартальных сетей на непродолжительное время. Для того, чтобы это не сказалось на условиях комфорта в квартирах горожан, работы будем проводить в теплое время, — говорит директор подразделения СГК в Рубцовске Максим Новов. — Проведя эту работу, мы приступим к точечной регулировке давления в каждом доме. В этой части нам будет необходима помощь управляющих организаций.
Летом энергетики заменят смонтированную на ЮТС установку подпитки тепловых сетей, на стационарную, спроектированную и изготовленную подрядной организацией специально для станции. На строительство подпиточной установки и монтаж балансировочных клапанов согласно плану инвестиционной программы будет потрачено порядка 12,5 млн рублей. Это позволит войти в отопительный сезон 2018-2019 с полностью отрегулированными гидравлическими режимами системы теплоснабжения и обеспечить комфортные условия в квартирах жителей города.
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