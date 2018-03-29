Народный рейтинг. Оглашен список курских парков, которые ждет обновление

В первую очередь

Курске в рейтинговом голосовании приняло участие более 46 тысяч горожан. К сожалению, такое голосование было организовано не на всех участках. Тем не менее полученная выборка позволяет судить, о каких парках «болит душа» городского населения. Именно их приведут в порядок в первую очередь. Из предложенных 20 объектов в этом году обустроят семь самых популярных площадок.

«По рейтинговому опросу первое место занял сквер по улице Веспремской, который занимает 600 погонных метров от улицы Веспремской в сторону улицы 50-летия Октября. Мы планируем здесь выполнить при строительстве реконструкцию пешеходной зоны, омолаживание зелёных насаждений, обустроить газоны и установить малые архитектурные формы», — рассказал директор МБУ «Центр архитектуры и градостроительства г. Курска» Юрий Косырев.

Кроме того, будет продолжена реконструкция ещё трех общественных территорий, первая очередь благоустройства которых завершена в прошлом году. Это парк имени Дзержинского, сквер по улице Мыльникова — Майскому бульвару, сквер на проспекте Ленинского комсомола (за магазином «Эльдорадо» ).

В общей сложности на реализацию программы в 2018 году предусмотрено 105 миллионов рублей, из которых порядка 66 миллионов потратят на благоустройство общественных территорий, остальные средства будут израсходованы на приведение в порядок дворовых территорий. Работы в парках и скверах начнутся в конце весны.

Как в других городах?

Активное обсуждение дизайн-проектов территорий прошло также в Курчатове и Железногорске. В городе атомщиков на суд жителей вынесли 12 парков. Лидером стала площадка для детей «Изумрудный город». За этот проект отдали свои голоса 3398 человек. Всего же участие в рейтинговом голосовании приняло более семи тысяч человек.

В Железногорске на счётные участки пришли свыше 6 тысяч местных жителей. В лидерах 9 территорий: это пешеходная зона вдоль детского сада

№ 30 и школы № 13, территория микрорайона № 10, за торговым центром «Дружба», территория в районе железногорской коррекционной школы, пешеходная зона микрорайона № 3 по улицам Гагарина и Мира и другие.