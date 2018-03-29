«Росводоканал» призвал оренбуржцев не вмешиваться в работу коммуникаций

«Росводоконал Оренбург » в связи с потеплением начал работу по очистке городской системы канализации. В планах промыть более 38 км канализационных сетей, при этом особое внимание будет уделяться повышению пропускной способности сетей. Вместе со специалистами ЖКХ сотрудники Водоконала ведут работу по удалению ледяных пробок с системы ливневой канализации.

Неравнодушные оренбуржцы, считая, что приходят на помощь, открывают канализационные люки для пропуска талых и дождевых вод, тем самым усугубляя ситуацию. Несанкционированный сброс паводковых вод только засоряет канализацию и приводит к подтоплению подвалов жилых строений.

В связи с этим «Росводоканал Оренбург» призывает жителей города не вмешиваться в работу городских коммуникаций, не использовать канализацию хозяйственно-бытового назначения вместо ливневой канализации, не засорять городскую систему водоотведения мусором и отходами.

На предприятии также напоминают, что в случае обнаружения открытого канализационного колодца информацию об этом необходимо сообщить по телефону информационно-справочной службы ООО «Оренбург Водоканал» 37-00-00 или 43-70-00.