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«Росводоканал» призвал оренбуржцев не вмешиваться в работу коммуникаций
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«Росводоканал» призвал оренбуржцев не вмешиваться в работу коммуникаций 

ProOren 31 минуту назад
Фото: ProOren
«Росводоконал Оренбург» в связи с потеплением начал работу по очистке городской системы канализации. В планах промыть более 38 км канализационных сетей, при этом особое внимание будет уделяться повышению пропускной способности сетей. Вместе со специалистами ЖКХ сотрудники Водоконала ведут работу по удалению ледяных пробок с системы ливневой канализации.
Неравнодушные оренбуржцы, считая, что приходят на помощь, открывают канализационные люки для пропуска талых и дождевых вод, тем самым усугубляя ситуацию. Несанкционированный сброс паводковых вод только засоряет канализацию и приводит к подтоплению подвалов жилых строений.
В связи с этим «Росводоканал Оренбург» призывает жителей города не вмешиваться в работу городских коммуникаций, не использовать канализацию хозяйственно-бытового назначения вместо ливневой канализации, не засорять городскую систему водоотведения мусором и отходами.
На предприятии также напоминают, что в случае обнаружения открытого канализационного колодца информацию об этом необходимо сообщить по телефону информационно-справочной службы ООО «Оренбург Водоканал» 37-00-00 или 43-70-00.
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