Не во всех оренбургских торговых центрах исправны системы пожаротушения

30 марта глава города, прокурор Оренбурга , представители МЧС и общественности встретились с руководителями крупных торгово-развлекательных центров и кинотеатра города.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Оренбургу и Оренбургскому району подполковник внутренней службы Дмитрий Дунаев сообщил о результатах декабрьских и недавних проверок после пожара в Кемерове : «Состояние систем противопожарной защиты не совсем удовлетворительно. Если системы защиты и есть, то во многих случаях неисправны, либо же вообще отсутствуют. Как правило, не соответствуют требованиям эвакуационные выходы. Добросовестные предприниматели, которые присутствуют здесь, вкладывают большие средства в свой бизнес и в создание безопасных условий. Но общий недостаток руководителей комплексов в том, что они не уделяют должного внимания сохранности систем защиты, не уделяют в нужной степени внимание обучению персонала, у которого зачастую весьма посредственные знания».

Одна из проблем ТРЦ — «спрятанные» эвакуационные выходы. Зачастую это дела рук арендаторов помещений. Проверяющие комиссии не могли найти в магазинах огнетушители: их либо заваливали мебелью, коробками, либо уносили в другие залы.

Представитель общественной группы, участвующей в оценке пожарной безопасности в крупных бизнес-комплексах, Ларисы Рыжова отметила несоблюдение требований безопасности в некоторых отделах ТРЦ «Армада». Если в кинотеатре комплекса нарушений нет, хорошо подготовлены сотрудники, то в соседней зоне фастфуда имеются серьезные проблемы. Здесь на открытом огне готовится пища, но нет ни огнетушителей (которых должно быть четыре), ни специальных противопожарных покрывал. Нарекание вызвал и зал, где проходит выставка автомобилей. В случае их возгорания, посетителям крупного магазина «Лента» путь будет прегражден.

Говорили и о нарушениях в кинотеатре «Космос». Не удовлетворила комиссию подготовленность работников кинотеатра к случаям ЧС и вызвали опасения помещения цокольного этажа, где находится три кинозала. Оттуда, по их словам, один выход по лестнице. Но выход уже сверху на улицу перекрыт закрытой дверью. Однако руководитель «Космоса» Алексей Рукин ответил, что двери внутрь кинотеатра закрываются в связи с антитеррористическими мерами. На заседании не смогли разобраться, как следует поступать бизнесменам.

Руководители «Севера», «Армады», «Гулливера», «Космоса» отчитались о проводимых работах в своих комплексах и приняли в работу сделанные замечания. На круглом столе было настоятельно рекомендовано увеличить количество и внешний вид знаков эвакуационных выходов, везде «крутить» аудиорекламу о правилах поведения при пожаре и демонстрировать такие же ролики в кинозалах перед просмотром фильмов.

На совещании говорили о том, что необходимо сделать проверки торговых комплексов и кинотеатров регулярными и продумывали механизм работы. Поскольку, по словам Дунаева, внеплановые проверки в Оренбурге многими бизнесменами были восприняты как давление на их бизнес (в связи с действием административных каникул), предложили вариант проведения осмотров зданий по обращению общественности.