2000 нарушений: оренбургские власти озаботились безопасностью торговых центров

Оренбург входит в ТОП-10 городов России по числу торговых площадей. Только в областном центре насчитывается 15 больших и средних торговых центров, пять из которых попадают под категорию «мегамолл».

Тема пожаров в ТРЦ для жителей и властей Оренбурга хорошо знакома: в конце 2017 года в областном центре горел небольшой ТРЦ «Любимый», а также крупные торговые центры «Мир» и «Радуга». Во всех трех случаях чудом обошлось без жертв, но «Мир» и «Радуга» были полностью уничтожены. В декабре в Оренбуржье началась масштабная проверка торговых центров. Прокуратура МЧС выявили 800 нарушений.

После ЧП в «Зимней вишне» глава Оренбурга Евгений Арапов предложил провести масштабные проверки. Самые большие претензии у мэра — к владельцам ТЦ «Три кита». Надзорные органы обнаружили несколько десятков нарушений, среди которых отсутствие системы пожаротушения и пожарной сигнализации, горючие материалы в качестве отделки и утеплителя, а также состояние путей эвакуации. Собственник живет в Израиле и на контакт с чиновниками выходить н хочет.

Сложная ситуация сложилась и в других ТЦ. По словам прокурора Оренбурга Андрея Жугина, нарушителей норм пожарной безопасности ждут серьезные наказания вплоть до закрытия торговых объектов.

Утром 29 мая губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел самое большое противопожарное совещание за несколько лет. Собранная в четверг комиссия озвучила печальные результаты декабрьских проверок. Нарушений оказалось не 800, как ранее сообщали надзорные органы, а более 2,3 тыс. МЧС впервые после внеплановых проверок публично назвали проблемные объекты, на которых выявлены нарушения. Список у силовиков оказался длинный, нарушения в нем зафиксированы сотнями.

Только в трех торговых комплексах в Оренбуржье — в ТРЦ «Восход» и бизнес-парке «Восток» в Оренбурге, а также в торговом центр на улице Вокзальной в Орске зафиксированы более ста нарушений.

65% всех проверенных объектов были введены в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта в период с 2007 года по настоящее время. Соответственно, Госстройнадзор контролировал сдачу объектов и проводил экспертизу строящихся проектов. Между тем, по данным проверок, характер выявленных нарушений свидетельствует о том, что торговые комплексы изначально строились и вводились в эксплуатацию с нарушениями безопасности.

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, все проверенные торговые объекты принадлежат субъектам малого и среднего предпринимательства. Некоторые и вовсе оформлены на физлиц. Губернатор пообещал решить проблему на своем уровне.

«ФедералПресс» будет следить за развитием событий.

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