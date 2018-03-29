Правительство раскритиковало законопроект о патриотическом воспитании 

Правительство не поддержало законопроект «О патриотическом воспитании», сообщают «Ведомости». Проект отзыва на этот законопроект 26 марта одобрила комиссия по законопроектной деятельности. В документе сказано, что в законопроекте не указаны конкретные механизмы, а предложенные нормы уже регулируются другими законами. Инициаторы законопроекта не определили виды и уровни программ патриотического воспитания, а также объём мероприятий и необходимых бюджетных расходов, говорится в отзыве. Кроме того, авторы законопроекта использовали термины, которые не приняты в законодательной деятельности. В правительстве напомнили, что патриотическое и военно-патриотическое воспитание предусмотрено действующими образовательными стандартами, на реализацию которых с 2016 по 2020 годы планируется потратить более 1,66 миллиарда рублей. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов сказал, что законопроект преследует благие цели, но в нынешнем виде вряд ли будет принят. «Мы будем дорабатывать законопроект со всеми ведомствами, запрос общества есть: люди хотят знать, что такое настоящий патриотизм, многие его путают с национализмом, — заявил соавтор проекта Анатолий Выборный. — Для нас важно установить единые требования и правила, дети должны быть патриотами с дошкольного возраста. К законопроекту присоединились 48 депутатов, за каждым из них избиратели, многие из них поднимают эти темы на встречах в регионах».