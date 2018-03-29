В плену зеленого змия: полицейские назвали самые частые правонарушения у зауральских подростков

В Зауралье завершилась операция «Группа», направленная на профилактику групповых правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Как сообщили порталу 45.ru в пресс-службе УМВД по Курганской области, мероприятие проходило с 21 по 23 марта.

За три дня в органы внутренних дел было доставлено 28 несовершеннолетних правонарушителей. 13 из них переданы родителям, 10 — возвращены в детские дома и социально-реабилитационные учреждения, 3 — помещены в Центр временного содержания, 2 — отправлены в Областной социально-реабилитационный центр.

Все 14 правонарушений, зафиксированных в протоколах, связаны с употреблением алкоголя.

— 7 раз несовершеннолетние зауральцы употребляли алкоголь в запрещенных местах, 4 раза — появились в общественных местах в состоянии опьянения, 2 раза — нарушили статью «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ», — сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области

За время операции полицейские провели профилактические беседы с подростками и их родителями и проверили более 600 мест, где несовершеннолетние зауральцы проводят досуг: бары, дискотеки, компьютерные и игровые залы, дворы и подъезды домов.