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В плену зеленого змия: полицейские назвали самые частые правонарушения у зауральских подростков
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В плену зеленого змия: полицейские назвали самые частые правонарушения у зауральских подростков 

45.ru 32 минуты назад
Фото: 45.ru
В Зауралье завершилась операция «Группа», направленная на профилактику групповых правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Как сообщили порталу 45.ru в пресс-службе УМВД по Курганской области, мероприятие проходило с 21 по 23 марта.
За три дня в органы внутренних дел было доставлено 28 несовершеннолетних правонарушителей. 13 из них переданы родителям, 10 — возвращены в детские дома и социально-реабилитационные учреждения, 3 — помещены в Центр временного содержания, 2 — отправлены в Областной социально-реабилитационный центр.
Все 14 правонарушений, зафиксированных в протоколах, связаны с употреблением алкоголя.
— 7 раз несовершеннолетние зауральцы употребляли алкоголь в запрещенных местах, 4 раза — появились в общественных местах в состоянии опьянения, 2 раза — нарушили статью «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ», — сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.
За время операции полицейские провели профилактические беседы с подростками и их родителями и проверили более 600 мест, где несовершеннолетние зауральцы проводят досуг: бары, дискотеки, компьютерные и игровые залы, дворы и подъезды домов.
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