В Архангельске могут вырасти тарифы на речные перевозки

Администрация Архангельска объявила аукцион на право безвозмездного пользования семью речными причалами, используемыми для швартовки рейсовых теплоходов, перевозящих пассажиров на островные территории города. За пять лет городские власти планируют получить от победителя аукциона более одного миллиона рублей. Об этом сообщает сайт городской администрации.

При этом новый владелец будет вправе устанавливать свой размер причального сбора за швартовку и стоянку судов, посадку-высадку пассажиров. Это может привести к росту тарифов на пассажирские перевозки речным транспортом.

В соответствии с аукционной документацией, новому владельцу на пять лет будут переданы причалы, расположенные в Соломбальском и Маймаксанском округах, на острове Бревенник. Как отмечают специалисты, в настоящее время большинство причалов находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта. Средств в городском бюджете на их приведение в порядок нет.

Прежний пользователь причалов — Архангельское речное пароходство, осуществляющее перевозки пассажиров на островные территории, не в состоянии ремонтировать причалы самостоятельно. Это связано с тем, что расходы на данные работы не учитываются при установлении тарифов на речные перевозки.

Как пояснил директор департамента муниципального имущества Михаил Иконников, главная цель проведения аукциона — поиск добросовестного арендатора, который будет осуществлять содержание и эксплуатацию семи муниципальных причалов.

— При этом арендатор будет вправе самостоятельно выстраивать взаимоотношения с перевозчиками, определяя плату за пользование причалами, — пояснил Михаил Иконников.

В соответствии с условиями договора безвозмездного пользования, новый арендатор причалов будет обязан содержать сами причалы и инженерно-техническое оборудование на них в полной исправности, чистоте и порядке. Кроме этого, он будет обязан за свой счёт производить текущий и капитальный ремонт сооружений. В последующем все неотделимые улучшения причалов становятся собственностью города.

Специалисты отмечают, что коммерческий интерес нового арендатора причалов заключается именно в установлении и сборе с теплоходов причальной платы. Эту плату будут обязаны вносить арендатору собственники всех судов, швартующихся у причалов, в том числе и пассажирских теплоходов.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Агентство по тарифам и ценам будет обязано включить данную плату в размер тарифов на речные перевозки пассажиров, что приведёт к их росту. Однако стоимость проезда на теплоходах для граждан вырастет незначительно благодаря тому, что перевозчику будут выплачиваться субсидии на возмещение недополученных доходов из областного бюджета. Проведение аукциона запланировано на 17 апреля.