С ямальских муниципалитетов спросят программы по экологии

Сегодня, 29 марта, в Салехарде в режиме видеоконференцсвязи проходит заседание комиссии по экологической безопасности в ЯНАО

Как пояснил первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк журналистам, тема экологии, хотя в прошлом одноимённом году было сделано много работы, с повестки дня не уходит. Нужно обсудить с муниципалитетами вопросы, находящиеся на уровне местного самоуправления. Так, Ямал входит в весенне-летний период, когда традиционно начинается работа по уборке несанкционированных свалок.

Также, по словам Александра Гаврилюка, есть вопросы планирования экологической деятельности на местном уровне, формирования муниципальных программ. Как отмечалось президентом РФ, в стране остро стоит проблематика отходов, охраны атмосферного воздуха, состояния водных объектов.

«Мы должны, не дожидаясь толчка со стороны надзорных органов, переосмыслить и понять, как будем двигаться в этом направлении, — сказал заместитель директора департамента. — Сегодня муниципальные программы зачастую сводятся к формальностям, узкому перечню мероприятий. Кто-то убирает свалки, кто-то благоустраивает территории, отдельных программ по экологии, как правило, нет ни у кого. Мы как экологи считаем, что всё-таки программа должна быть, она предусмотрена в законодательстве, в ней должны быть чёткие мероприятия и объёмы финансирования. То, что сегодня показывают муниципалитеты, мы видим затраты от миллиона рублей до десяти. Что за эти деньги можно сделать, вот вопрос».

Александр Гаврилюк обратил внимание на то, что муниципалитеты получают деньги даже в виде таких плановых вещей как плата за негативное воздействие на окружающую среду и могут оценить их объёмы, составить планы и целевым образом направить на соответствующие мероприятия. Считаем, что органы местного самоуправления должны посмотреть на эти деньги, оценить их объемы и всё-таки спланировать и целевым образом направить. Штрафные санкции, которые Росприроднадзор, профильный департамент наложил на нарушителей составили в прошлом году порядка 300 млн рублей — на эти деньги можно что-то спланировать.

По словам заместителя директора департамента, нужно предусматривать это финансирование и заниматься конкретными мероприятиями. Салехард, например, планирует убирать береговую полосу, накопленный экологический вред. Ситуация у муниципалитетов неравномерная, кто-то идёт немного впереди, кто-то не движется. Напряжённая ситуация в районах. Ямальский, Красноселькупский и Шурышкарский районы в ответ на запросы департамента вернули табличные формы пустыми.

«Мы хотим узнать, почему так происходит, получить обратную связь», — подытожил Александр Гаврилюк.