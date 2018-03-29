Кавказским Минеральным Водам присвоят курортный статус 

В границы курортного региона должны войти смежные территории Ставропольского края, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик с городами-курортами Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск. Министерство по делам Северного Кавказа представило законопроект об этом на общественное обсуждение.
Если курортный регион будет создан, здесь введут особый режим. Территорию поделят на три охранные зоны. В первой запретят все виды хозяйственной деятельности, кроме исследований и использования природных лечебных ресурсов, во второй — разрешат строить только объекты для курортного лечения и отдыха, а в третьей ограничат размещение промышленных и сельхозорганизаций, а также деятельность, приводящую к загрязнению окружающей среды.
"Законопроектом планируется упорядочить архитектурную и градостроительную политику городов-курортов, а также систему комплексного экологического мониторинга на территории курортного региона", — пояснили «РГ» в пресс-службе Минкавказа.
Эта попытка включить Кавминводы в круг курортных регионов наряду с Сочи, Крымом или Белокурихой в Алтайском крае уже не первая. Практически все территории в регионе и так являются природоохранной зоной. Никаких дополнительных статусов можно и не создавать, отмечает вице-президент Национальной курортной ассоциации Марина Виленская. При этом регион обладает уникальным набором природных лечебно-оздоровительных ресурсов. «Такого сочетания питьевой и бальнеологической минеральной воды нигде больше нет», — говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Барзыкин. Да и методики санаторно-курортного лечения, которые есть в России, не сравнимы ни с Испанией, ни с Германией, ни даже со Швейцарией, считает он. Однако ресурсы нужно не только использовать, но и сохранять, воспроизводить. Нужен комплексный подход. Создание курортного региона Кавминводы может быть одним из шагов к этому. Чего ему не хватает?
Санатории в Кавминводах пользуются спросом, многие из них круглый год загружены практически на 90 процентов
По данным Aviasales, Кавминводы стабильно входят в пятерку самых популярных направлений авиапутешествий у россиян. За последние 12 месяцев спрос на билеты туда вырос на 7,5 процента. Хорошие санатории в Кавминводах тоже есть, многие из них почти на 90 процентов загружены круглый год, а некоторые по многим параметрам превосходят зарубежные здравницы, отмечает Марина Виленская.
Не хватает главного — стратегии развития, говорит эксперт. «Нужно развивать авиасообщение, сеть дорог, создать все необходимое окружение для санаторно-курортного комплекса, чтобы он мог удовлетворить растущий спрос со стороны россиян и привлекать зарубежных гостей», — говорит Марина Виленская.