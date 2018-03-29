Кавказским Минеральным Водам присвоят курортный статус

Железноводск, Кисловодск, В границы курортного региона должны войти смежные территории Ставропольского края , Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик с городами-курортами Ессентуки Пятигорск . Министерство по делам Северного Кавказа представило законопроект об этом на общественное обсуждение.

Если курортный регион будет создан, здесь введут особый режим. Территорию поделят на три охранные зоны. В первой запретят все виды хозяйственной деятельности, кроме исследований и использования природных лечебных ресурсов, во второй — разрешат строить только объекты для курортного лечения и отдыха, а в третьей ограничат размещение промышленных и сельхозорганизаций, а также деятельность, приводящую к загрязнению окружающей среды.

"Законопроектом планируется упорядочить архитектурную и градостроительную политику городов-курортов, а также систему комплексного экологического мониторинга на территории курортного региона", — пояснили «РГ» в пресс-службе Минкавказа.

Санатории в Кавминводах пользуются спросом, многие из них круглый год загружены практически на 90 процентов

По данным Aviasales, Кавминводы стабильно входят в пятерку самых популярных направлений авиапутешествий у россиян. За последние 12 месяцев спрос на билеты туда вырос на 7,5 процента. Хорошие санатории в Кавминводах тоже есть, многие из них почти на 90 процентов загружены круглый год, а некоторые по многим параметрам превосходят зарубежные здравницы, отмечает Марина Виленская.

Не хватает главного — стратегии развития, говорит эксперт. «Нужно развивать авиасообщение, сеть дорог, создать все необходимое окружение для санаторно-курортного комплекса, чтобы он мог удовлетворить растущий спрос со стороны россиян и привлекать зарубежных гостей», — говорит Марина Виленская.