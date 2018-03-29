Севастополь вошел в десятку регионов по среднегодовому приросту налогов в бюджет РФ за 5 лет 

Так, по поступлению налогов по основным видам экономической деятельности лидируют Восточная Сибирь и Дальний Восток. Так, вся первая пятерка находится в азиатской части страны. Больше всего поступления налогов и сборов по основным видам деятельности выросли за отчетный период в Хабаровском крае, второе место занимает Магаданская область, а на третьем месте — Республика Тыва, сообщает if24.ru.
В первую пятерку также вошли Якутия и Чукотка. На шестом месте находится Севастополь с приростом налогов 9,32%. Седьмое место отдано Липецкой области и замыкает десятку три северных региона: Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО.
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