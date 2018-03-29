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Петр Фрадков в апреле возглавит Промсвязьбанк
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Петр Фрадков в апреле возглавит Промсвязьбанк 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков в апреле возглавит Промсвязьбанк, который был выбран опорным для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Мы сейчас нашли способ, чтобы Фрадков стал руководителем банка уже сейчас. При этом очевидно, что президентом или как там по уставу написано, он будет избираться после проведения собрания акционеров. Я не хочу называть конкретную юридическую формулировку, но мы придумали, как дать ему все бразды правления и ЦБ ее реализует.
я думаю, что в апреле, в течение буквально очень короткого времени, он станет фактическим руководителем", — сказал Моисеев.
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