Факел для сжигания свалочного газа ожидают на полигоне «Ядрово» 15 мая

"До 13 апреля будет подготовлено тело полигона, необходимой формы, конфигурации, с учетом высотных отметок. С 14 апреля уже придет оборудование, и начнутся работы по дегазации. Факел, мы ожидаем, должен прийти 15 мая", — сообщил он.

Чупраков отметил, что факел будет оснащен газоанализаторами, которые в режиме реального времени будут показывать состав выбросов в воздух после сжигания свалочного газа. «При температуре до 1200 градусов будет сжигаться свалочный газ, и на выходе не будет никаких отравляющих веществ. Уже есть опыт подобного факела на полигоне „Тимохово“, подобный факел уже установлен, работает на полигоне „Кучино“. По полигону „Кучино“ уже получено заключение федеральных государственных учреждений, которые говорят, что выбросы из этого факела не представляют никакого вреда», — пояснил он.

Чупраков напомнил, что запуск системы дегазации, запланированный к 15 июня 2018 года, позволит окончательно решить проблему неприятного запаха, который распространяется с «Ядрово».