Зеленый бор, Краснофлотский и Октябрьский округ: где сегодня не будет воды 

Сегодня проблемы с водой будут у жителей многих округов Архангельска. До 17:00 из-за ремонтов холодную воду отключили по следующим адресам:
ул. Садовая, 43,
ул. Гайдара, 30, 32,
пр. Новгородский, 172, 174, 178/1,
ул. Вологодская, 36, 38,
ул. Попова, 9/1, 14, 15, 16, 17, 18,
о. Краснофлотский,
пр. Ленинградский, 320,
пос. Зеленый бор,
ул. Штурманская, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10,
Набережная Северной Двины, 118, 118/1, 118/2,
ул. Ломоносова, 107, 109,
пр. Ленинградский, 28, 38, 40, 40/3, 42, 75, 81, 109, 109/1, 111,
от 21 лесозавода до пос. Экономия.
В 14 домах возникнут перебои с отоплением из-за работ на сетях ТГК-2:
ул. Логинова, 68, 70, 72, 72/1, 74, 76, 78, 82,
пр. Обводный канал, 48/1, 58, 58/1, 58/2, 58/3,
ул. Попова, 55.
По информации пресс-службы администрации Архангельска с девяти утра нет электричества в части домов Соломбалы:
ул. 1 линия, 4-7, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 18-62, 64, 64/1, 65, 66,
ул. 2 линия, 3, 6-9, 14, 15/1, 17, 25, 26, 28, 29, 32-44, 49,
ул. 3 линия, 1-29, 29/1, 31/1, 33, 33/1, 35/1, 37, 37/1, 38-45,
ул. Лодочная, 1-9,
ул. Михайловой, 1-7, 9-14,
пер. Пертоминский, 2-7,
пер. Краснофлотский, 2-10 (четные),
ул. Корпусная, 5-8, 10-12, 15-28, 30, 32,
ул. Связистов, 2-17,
ул. Фрезерная, 9, 11.