Зеленый бор, Краснофлотский и Октябрьский округ: где сегодня не будет воды

Сегодня проблемы с водой будут у жителей многих округов Архангельска . До 17:00 из-за ремонтов холодную воду отключили по следующим адресам: ул. Садовая, 43, ул. Гайдара, 30, 32, пр. Новгородский, 172, 174, 178/1, ул. Вологодская, 36, 38, ул. Попова, 9/1, 14, 15, 16, 17, 18, о. Краснофлотский, пр. Ленинградский, 320, пос. Зеленый бор, ул. Штурманская, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, Набережная Северной Двины, 118, 118/1, 118/2, ул. Ломоносова, 107, 109, пр. Ленинградский, 28, 38, 40, 40/3, 42, 75, 81, 109, 109/1, 111, от 21 лесозавода до пос. Экономия. В 14 домах возникнут перебои с отоплением из-за работ на сетях ТГК-2 ул. Логинова, 68, 70, 72, 72/1, 74, 76, 78, 82, пр. Обводный канал, 48/1, 58, 58/1, 58/2, 58/3, ул. Попова, 55. По информации пресс-службы администрации Архангельска с девяти утра нет электричества в части домов Соломбалы: ул. 1 линия, 4-7, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 18-62, 64, 64/1, 65, 66, ул. 2 линия, 3, 6-9, 14, 15/1, 17, 25, 26, 28, 29, 32-44, 49, ул. 3 линия, 1-29, 29/1, 31/1, 33, 33/1, 35/1, 37, 37/1, 38-45, ул. Лодочная, 1-9, ул. Михайловой, 1-7, 9-14, пер. Пертоминский, 2-7, пер. Краснофлотский, 2-10 (четные), ул. Корпусная, 5-8, 10-12, 15-28, 30, 32, ул. Связистов, 2-17, ул. Фрезерная, 9, 11.