Мы живы, благодаря их смерти: самые страшные хищники прошлого

Многочисленные «зеленые» постоянно плачут о вымирающих видах, обвиняя человека в ужасном насилии над природой. На самом же деле, природа вовсе не нуждается в защите младших чад своих: если бы не благосклонность эволюции, наш род стал бы всего лишь пищей для кого-нибудь из этих, по счастью вымерших, хищников.

Гигантопитек

Пойди эволюция чуть другим путем, и в таких зверей могли превратиться мы сами. Гигантопитеки вырастали в трехметровых монстров, весом под половину тонны. Ареалом обитания этих обезьян были джунгли Китая Вьетнама — возможно, немногочисленные представители вида сохранились, это бы вполне объяснило легенды о йети.

Тилакосмил

Сумчатый саблезубый тигр, с длинным телом и мощными лапами. Тилакосмил был прекрасным, очень быстрым и сильным охотником. Криптозоологи полагают, что эти полуводные хищники до сих пор сохранились где-то в Южной Америке: местные жители время от времени заявляют о встречах со странными, не похожими на представителей кошачьих зверями.

Геликоприон

Побаиваетесь акул? Тогда геликоприон может стать вашим самым мрачным кошмаром. Вместо нижней челюсти рыбка имела нечто схожее с циркулярной пилой. В длину геликоприон вырастал до 12 метров, а диаметр зубной спирали доходил до 90 сантиметров.

Фороракосовые птицы

Во времена миоцена на территории Южной Америки правили бал хищные птицы семейства фороракосовых. Летать они не умели, зато весили полтонны и могли убивать добычу одним ударом метрового клюва.

Мегистотерий

Название Megistotherium osteothlastes произошло от древнегреческого μέγιστος θηρίον, что можно перевести как «величайший зверь». Это один из самых крупных хищников-млекопитающих, когда-либо существовавших на Земле. В холке мегистотерий достигал двух метров, вырастая до четырех метров длиной.

Кетцалькоатль

Крупнейший из всех известных науке птерозавров. Он обладал настолько развитыми мускулами, что мог взлетать прямо с места, без разбега. Кроме того, есть предположения, что кетцалькоатль был самым настоящим вампиром, высасывающим кровь своих жертв.

Эндрюсарх

Длинный, приземистый, опасный и хитрый зверь эпохи позднего эоцена. По реконструкции костей археологам удалось установить внешний облик эндрюсарха: 4 метра в длину, полтора в высоту, клыки, когти — настоящий оживший кошмар.

Аргентавис