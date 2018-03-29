Мы живы, благодаря их смерти: самые страшные хищники прошлого 

Многочисленные «зеленые» постоянно плачут о вымирающих видах, обвиняя человека в ужасном насилии над природой. На самом же деле, природа вовсе не нуждается в защите младших чад своих: если бы не благосклонность эволюции, наш род стал бы всего лишь пищей для кого-нибудь из этих, по счастью вымерших, хищников.
Гигантопитек
Пойди эволюция чуть другим путем, и в таких зверей могли превратиться мы сами. Гигантопитеки вырастали в трехметровых монстров, весом под половину тонны. Ареалом обитания этих обезьян были джунгли Китая и Вьетнама — возможно, немногочисленные представители вида сохранились, это бы вполне объяснило легенды о йети.
Тилакосмил
Сумчатый саблезубый тигр, с длинным телом и мощными лапами. Тилакосмил был прекрасным, очень быстрым и сильным охотником. Криптозоологи полагают, что эти полуводные хищники до сих пор сохранились где-то в Южной Америке: местные жители время от времени заявляют о встречах со странными, не похожими на представителей кошачьих зверями.
Геликоприон
Побаиваетесь акул? Тогда геликоприон может стать вашим самым мрачным кошмаром. Вместо нижней челюсти рыбка имела нечто схожее с циркулярной пилой. В длину геликоприон вырастал до 12 метров, а диаметр зубной спирали доходил до 90 сантиметров.
Фороракосовые птицы
Во времена миоцена на территории Южной Америки правили бал хищные птицы семейства фороракосовых. Летать они не умели, зато весили полтонны и могли убивать добычу одним ударом метрового клюва.
Мегистотерий
Название Megistotherium osteothlastes произошло от древнегреческого μέγιστος θηρίον, что можно перевести как «величайший зверь». Это один из самых крупных хищников-млекопитающих, когда-либо существовавших на Земле. В холке мегистотерий достигал двух метров, вырастая до четырех метров длиной.
Кетцалькоатль
Крупнейший из всех известных науке птерозавров. Он обладал настолько развитыми мускулами, что мог взлетать прямо с места, без разбега. Кроме того, есть предположения, что кетцалькоатль был самым настоящим вампиром, высасывающим кровь своих жертв.
Эндрюсарх
Длинный, приземистый, опасный и хитрый зверь эпохи позднего эоцена. По реконструкции костей археологам удалось установить внешний облик эндрюсарха: 4 метра в длину, полтора в высоту, клыки, когти — настоящий оживший кошмар.
Аргентавис
Представьте себе орла с лысой головой, размахом крыльев под восемь метров и перьями, больше похожими на турецкие сабли. Аргентавис, живший около 5 миллионов лет назад на территории современной Аргентины, является самой крупной летающей птицей в истории мира. Хищник охотился на крупную добычу и человек стал бы неплохим дополнением к его рациону.