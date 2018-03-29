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Свердловский депутат Госдумы хочет чипировать гастарбайтеров
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Свердловский депутат Госдумы хочет чипировать гастарбайтеров 

АиФ Урал 42 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Депутат Госдумы РФ от Свердловской области единоросс Максим Иванов предложил чипировать трудовых мигрантов. О своей инициативе, сделанной на заседании комитета российского парламента по развитию гражданского общества, народный избранник сообщил на своей странице в Facebook.
«Предложил ввести для трудовых мигрантов обязательную практику ношения браслета с чипом, содержащим информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, а также иные необходимые данные. Это повысит эффективность контроля в этой сфере», — написал депутат. Он также уточнил статистику от МВД, в соответствии с которой в 2017 году выявлено более 136 тысяч правонарушений в сфере миграционного законодательства.
Предложение, высказанное в публичном пространстве, вызвало массу негативных эмоций у пользователей соцсети. Один из подписчиков поинтересовался, понравилось бы самому депутату носить чип. Другой опубликовал под записью Иванова фото из Германии 30-х годов прошлого века с изображением евреев с нашивками звезды Давида. Были заявления и более эмоциональные, но один из пользователь предположил, что нововведения будет не выгодно самой системе МВД, в которой отельные сотрудники имеют доход с нелегалов.
«Ребята, успокойтесь. 21 век на дворе. Чипировать — это браслет на руке, с электронной таблеточкой, как в фитнесе, например. Там вся информация. Кто, когда заехал, кем приглашён. Группа крови, заболевания и т. п. Сейчас им нужно кучу документов при себе иметь», — заботой о сохранности бумаг объяснил свою идею единоросс. По его мнению, лучше иметь электронный носитель в виде браслета или брелка, чем кипу бумаг, которую можно потерять и угодить в спецприемник.
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