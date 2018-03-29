Свердловский депутат Госдумы хочет чипировать гастарбайтеров

«Предложил ввести для трудовых мигрантов обязательную практику ношения браслета с чипом, содержащим информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, а также иные необходимые данные. Это повысит эффективность контроля в этой сфере», — написал депутат. Он также уточнил статистику от МВД , в соответствии с которой в 2017 году выявлено более 136 тысяч правонарушений в сфере миграционного законодательства.

Предложение, высказанное в публичном пространстве, вызвало массу негативных эмоций у пользователей соцсети. Один из подписчиков поинтересовался, понравилось бы самому депутату носить чип. Другой опубликовал под записью Иванова фото из Германии 30-х годов прошлого века с изображением евреев с нашивками звезды Давида. Были заявления и более эмоциональные, но один из пользователь предположил, что нововведения будет не выгодно самой системе МВД, в которой отельные сотрудники имеют доход с нелегалов.

«Ребята, успокойтесь. 21 век на дворе. Чипировать — это браслет на руке, с электронной таблеточкой, как в фитнесе, например. Там вся информация. Кто, когда заехал, кем приглашён. Группа крови, заболевания и т. п. Сейчас им нужно кучу документов при себе иметь», — заботой о сохранности бумаг объяснил свою идею единоросс. По его мнению, лучше иметь электронный носитель в виде браслета или брелка, чем кипу бумаг, которую можно потерять и угодить в спецприемник.