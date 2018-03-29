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Благоустройство парка «Дубки» планируется начать в июне
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Благоустройство парка «Дубки» планируется начать в июне 

Vgoroden.ru 27 минут назад
Фото: В городе N
Первый этап работ продлится до сентября. В целом же проект благоустройства городского парка рассчитан на три года. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ, секретарь НРО «Единой России» Денис Москвин, информирует пресс-служба партии.
По словам Москвина, первоочередная задача — привести парк «Дубки» в порядок с точки зрения санации. Прежде чем начать основные работы по благоустройству, на территории парка следует убрать валежник, сухие деревья и старые конструкции. Также на первом этапе реконструкции по всему парку будут установлены освещение, лавочки и урны. Кроме того, к сентябрю в «Дубках» появятся детская площадка и основа для лыжни.
Напомним, парк «Дубки» стал абсолютным лидером общегородского голосования за благоустройство общественных территорий в Нижнем Новгороде. Выбор в его пользу сделали почти 45 тысяч жителей столицы ПФО.
Ранее сообщалось, что нижегородцам презентовали проект благоустройства парка «Дубки».
Фото: dront.ru
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