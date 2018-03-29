На железнодорожном вокзале Самары меняют информационные табло 

Посетители самарского железнодорожного вокзала делятся в соцсетях информацией о неработающих цифровых табло.
Публикация от Igor Ermolenko (@ermolenko151151) 28 Мар 2018 в 10:40 PDT Горожане сообщают, что сотрудники вокзала пишут информацию о прибытии/отбытии поездов маркером на специальной доске. Как пояснили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, временные неудобства связаны с масштабным ремонтом: вокзал готовят к чемпионату мира по футболу. — Сейчас идет плановая замена электронных табло. В зале ожидания работают несколько дежурных по вокзалу, к которым пассажиры могут обратиться напрямую. Кроме того, диктор по громкой связи объявляет информацию в два раза чаще. Мы просим с пониманием отнестись к ситуации, — пояснили представители КбшЖД. Полностью завершить подготовку железнодорожного вокзала к ЧМ планируют в апреле. Речь идет о капитальном ремонте платформ, тоннелей и сходов, замене освещения, модернизации систем безопасности, устройстве системы электронной очереди для пассажиров, благоустройстве привокзальной территории.