Проверки саратовских торговых центров продлятся три недели 

Валерий Радаев завил, что эта трагедия объединила всех жителей страны, но подобное не должно повториться.
Глава региона еще раз заострил свое внимание на том, что объекты с массовым пребыванием людей должны проверяться в первую очередь. А следить за этим обязана, в первую очередь, муниципальная власть.
— Главный вопрос здесь — насколько обучен персонал. И знают ли люди, посетители торговых центров, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, — пояснил Валерий Радаев участника совещания в правительстве региона.
Владельцы торгово-развлекательных центров обязаны думать сначала о безопасности своих посетителей, а только потом о прибыли. Это и есть, с точки зрения Радаева, социально-ответственный бизнес. Трагедия мобилизовала россиян и правоохранительные органы, которые начали серию ежедневных проверок ТРЦ.
Руководитель регионального управления МЧС Игорь Качев сообщил, что проверять в регионе будут 11 таких объектов. Ревизоры обращают внимание на пути эвакуации, исправность пожарной сигнализации и водоснабжения. Инспекторы будут проверять объекты с массовым пребыванием людей до 16 апреля.