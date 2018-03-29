Проверки саратовских торговых центров продлятся три недели

Валерий Радаев завил, что эта трагедия объединила всех жителей страны, но подобное не должно повториться.

Глава региона еще раз заострил свое внимание на том, что объекты с массовым пребыванием людей должны проверяться в первую очередь. А следить за этим обязана, в первую очередь, муниципальная власть.

— Главный вопрос здесь — насколько обучен персонал. И знают ли люди, посетители торговых центров, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, — пояснил Валерий Радаев участника совещания в правительстве региона.

Владельцы торгово-развлекательных центров обязаны думать сначала о безопасности своих посетителей, а только потом о прибыли. Это и есть, с точки зрения Радаева, социально-ответственный бизнес. Трагедия мобилизовала россиян и правоохранительные органы , которые начали серию ежедневных проверок ТРЦ.