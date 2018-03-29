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Проверки саратовских торговых центров продлятся три недели
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Проверки саратовских торговых центров продлятся три недели 

Новости Саратова 44 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Валерий Радаев завил, что эта трагедия объединила всех жителей страны, но подобное не должно повториться.
Глава региона еще раз заострил свое внимание на том, что объекты с массовым пребыванием людей должны проверяться в первую очередь. А следить за этим обязана, в первую очередь, муниципальная власть.
— Главный вопрос здесь — насколько обучен персонал. И знают ли люди, посетители торговых центров, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, — пояснил Валерий Радаев участника совещания в правительстве региона.
Владельцы торгово-развлекательных центров обязаны думать сначала о безопасности своих посетителей, а только потом о прибыли. Это и есть, с точки зрения Радаева, социально-ответственный бизнес. Трагедия мобилизовала россиян и правоохранительные органы, которые начали серию ежедневных проверок ТРЦ.
Руководитель регионального управления МЧС Игорь Качев сообщил, что проверять в регионе будут 11 таких объектов. Ревизоры обращают внимание на пути эвакуации, исправность пожарной сигнализации и водоснабжения. Инспекторы будут проверять объекты с массовым пребыванием людей до 16 апреля.
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