8,2 млн рублей потратят на оформление Нижнего к 9 мая и 12 июня

Администрация Нижнего Новгорода направит 8,2 млн рублей на украшение Нижнего Новгорода ко Дню Победы и Дню России . Об этом сообщается на сайте госзакупок 28 марта.

Согласно документам, деньги выделят из городского бюджета на оказание услуг по декоративно-художественному оформлению Нижнего Новгорода к празднованию 73-летия победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. и Дня России. Согласно договору, для украшения города к праздникам будут сделаны баннеры, флаги, панно, а также конструкции для праздничных полотен. Начало электронного аукциона запланировано на 20 апреля. Стартовая цена контракта составляет 8 млн 238 тысяч рублей. Денежные средства выделят из бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год.