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Слоненок Филимон, детеныш дикдика и другие обитатели Московского зоопарка
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Слоненок Филимон, детеныш дикдика и другие обитатели Московского зоопарка 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Часть животных в Московском зоопарке с апреля переводят в летние вольеры. Также зоосад переходит на новое расписание, сообщает официальный портал правительства столицы.
«Многие животные чувствуют приближение тепла, начинают вести себя более активно. Им хочется выходить из своих укрытий и прогуливаться по открытым вольерам», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
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Она отметила, что, например, греться на солнышке начали повзрослевшие котята европейской рыси. Они все чаще проводят время на свежем воздухе, где их смогут увидеть посетители. Кроме того, гости зоосада смогут посмотреть в летних вольерах на азиатского слоненка Филимона, детеныша дикдика — карликовой антилопы и на птенцов больших бакланов.
Переводить зверей в летние вольеры будут постепенно — в течение апреля и мая, поскольку для некоторых животных очень важно, чтобы ночью была плюсовая температура — 10–15 градусов тепла.
Также в скором времени начнут выходить из сезонной спячки бурый и гималайский медведи, енотовидные собаки, еноты и сурки.
Между тем тушканчики уже проснулись. Их достали из специальных холодильников, где они зимовали.
Изменения в Московском зоопарке коснутся и расписания. Так, с 1 апреля посетители смогут находиться на территории зоосада с 09:00 до 19:00 мск, а вход и кассы будут работать с 09:00 до 18:00 мск. Переход на новый режим работы связан с увеличением светового дня.
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