Смоленск и Оршу свяжет водный маршрут

Возможность организации туристического маршрута по Днепру между Смоленском и Оршей обсудили в Минске на круглом столе «Потенциал Беларуси в глазах российского туриста».

В 2009 году в Смоленск из Могилева пришел крупный теплоход «Смолянка» и в лучшие свои времена перевозил за день до 300 человек. На борту судна играли свадьбы, проводили вечеринки и деловые встречи. Затем перевозить пассажиров «Смолянке» запретили, в 2016 году теплоход встал на прикол. Из-за обмеления реки передвигаться по Днепру сейчас могут лишь маломерные суда.

Впрочем, смоленские власти рассматривают варианты расчистки и углубления речного фарватера. Возможно, будет пересмотрен и запрет на использование теплохода, пишет газета «Союзное вече», орган парламентского собрания Беларуси и России

— Водный маршрут мог бы продемонстрировать красоту природы наших стран и то, что пересечение границы гражданами Союзного государства не вызывает трудностей, — рассказал на круглом столе представитель Министерства спорта и туризма РБ Виталий Гринцевич.

"Смолянка" поможет решить и еще одну проблему. В марте 2018 года автобусное сообщение между Смоленском и Оршей было прекращено. Добраться в Белоруссию теперь можно лишь на электричках — утром и вечером, да и то с пересадкой, — либо на автомобиле.

— Водный путь был бы весьма кстати, — заметил Гринцевич.